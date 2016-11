Uutinen

Kouvolan Sanomat: Perjantaina tulee markkinoille Kouvola-teetä — viime vuonna saman kadun varrella lanseerattiin Kouvola-kahvia Kouvolankadun varrella toimiva yritys Nirvana Wellness & Tea Shop on tuomassa markkinoille Kouvola-teetä. Kouvola Grey -niminen erikoistee valmistetaan Suomessa käsityönä. Tee muistuttaa maultaan maailmalla suosittua Earl Grey -tyyppistä iltapäiväteetä, mutta kouvolalaiseen tyyliin sen maussa on myös ripaus lakritsia. Kouvola-teen ensimmäisen valmistuserän pakkauksen visuaalisen ilmeen on suunnitellut kouvolalainen valokuvaaja Mikko Hovi. Teepakkauksissa tullaan näkemään jatkossa Kouvola-aiheisia kuvia. Kouvola-tee tulee myyntiin tämän viikon perjantaina. Yhteistyössä on ollut mukana myös Kouvolan Lakritsi, jonka tuotteita on sujautettu teepussin pohjalle. Saman kadun varrella toimiva kahvilaputiikki Papulaari on myynyt jo vuoden verrna Kouvola-kahvia. Lahdessa paahdettava kahvi jauhetaan ja pussitetaan Papulaarin putiikissa. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/11/22/Perjantaina%20tulee%20markkinoille%20Kouvola-teet%C3%A4%20%E2%80%94%20viime%20vuonna%20saman%20kadun%20varrella%20lanseerattiin%20Kouvola-kahvia/2016221515499/4