Uutinen

Kouvolan Sanomat: Seurakuntakeskuksien tiloista halutaan nykyistä toimivampia Kouvolan seurakunta jatkaa alueellaan olevien toimitilojen tarkastelua. Kiinteistöpäällikkö Jukka Reijon johtama työryhmä on saanut päätökseen Kuusankosken seurakuntakeskuksen tilajärjestelyjä koskevan selostuksen. Asiaa esitellään keskiviikkona Kouvolan seurakuntayhtymän kirkkoneuvoston kokouksessa. Kuusankosken seurakuntakeskuksen ensimmäinen kerros jää kokonaan seurakunnan käyttöön. Diakonian työtilat siirtyvät seurakuntakeskuksen toiseen kerrokseen ja henkilöstöpalvelut kolmanteen kerrokseen, jossa jo toimivat yhtymän hallinto-, henkilöstö- ja talouspalvelut. Tietohallintopalvelut siirtyvät vuokratiloista Kuusankosken seurakuntataloon. Vastaavaa suunnittelua tehdään seuraavaksi Kouvolan ja Anjalankosken seurakuntien alueella. Kirkkoherra Keijo Gärdström kertoo, että Kouvolan seurakuntakeskuksessa tarkastelun alle otetaan asiakaspalvelutilat. —Nykytilat ovat työntekijöille liian ahtaat. Myös omaisten yksityisyyden suoja joutuu koetukselle nykyisenlaisissa tiloissa. Muutoksen saaminen tähän asiaan tulee olemaan tärkein asia Kouvolan seurakunnan tilajärjestelyjä tehtäessä, Gärdström sanoo. Kouvolan seurakuntayhtymällä on jonkin verran myytäviä kohteita, kuten Kymintehtaan seurakuntatalo, Tolkkilan kartano, Tornionmäen seurakuntakoti sekä asuinhuoneisto Myllykoskella ja tontteja eri puolilla Kouvolaa. Seurakuntayhtymällä ei ole suunnitelmia Puhjonrannan myymiseksi, vahvistaa Reijo. Myös kirkkoherra Gärdström toteaa, että Puhjonrannalle on tarvetta. Seurakunnan kiinteistöjä käsitellään seuraavaksi tammikuussa yhteisessä kirkkoneuvostossa. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/11/22/Seurakuntakeskuksien%20tiloista%20halutaan%20nykyist%C3%A4%20toimivampia/2016221512008/4