Kouvolan Sanomat: Turvapaikanhakijoina saapuvat taiteentekijät tarvitsevat tukea ja työtilaisuuksia Viime vuosina Suomeen on saapunut pakolaisina useiden eri taiteenalojen osaajia. Taiteen edistämiskeskuksen tuoreen selvityksen mukaan turvapaikanhakijoina maahan on tullut muun muassa muusikoita, kuvataiteilijoita, näyttelijöitä sekä elokuva- ja media-alan ammattilaisia. Selvityksen mukaan taiteilijat tarvitsevat monenlaista tukea voidakseen jatkaa taiteellisen ammattinsa harjoittamista. Eniten tarvetta on henkiselle tuelle ja sosiaalisille verkostoille. Myös työvälineistä, tiloista sekä taloudellisesta tuesta ja koulutuksesta on pulaa. Monikulttuurikeskus Saagan puheenjohtaja Satu Kurri toivoo, että pakolaistaustaisten taiteentekijöiden osaamista voitaisiin hyödyntää nykyistä enemmän Kouvolassa. — Kaupungin puolelta on kyllä tullut kiitettävästi mahdollisuuksia esiintyä erilaisissa tapahtumissa. Paikallisilta taideseuroilta toivoisin enemmän yhteistyötä, sillä verkostoituminen on taidealalla tärkeää. Saaga on mukana Taiken vetämässä Taide kotouttaa -hankkeessa, jonka tavoitteena on osallistaa sekä maahanmuuttajia että kantaväestöä. — Hankkeen tiimoilta olemme järjestäneet esimerkiksi tanssikursseja ja kuvataidepajoja, joita ovat vetäneet maahanmuuttajat itse, Kurri kertoo. — Taiteeseen liittyvät sosiaaliset kokemukset, jotka ovat integroitumisessa tärkeitä. Lisäksi tällainen toiminta tuo lisää väriä paikalliseen tarjontaan, hän jatkaa. Lue lisää päivän lehdestä tai Kouvolan Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

