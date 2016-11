Uutinen

Kouvolan Sanomat: Työttömien määrä väheni Kouvolassa 228 työnhakijalla viime vuoteen verrattuna Työttömien määrä on vähentynyt Kouvolassa vuodessa 228 työnhakijalla, ilmenee tänään julkaistusta Kaakkois-Suomen työllisyyskatsauksesta. Määrä vastaa neljää prosenttia Kouvolan seudun työnhakijoista. Kouvolassa oli lokakuussa 5 887 työtöntä työnhakijaa. Työttömien osuus Kouvolan työvoimasta on 13,8 prosenttia. Kaupungissa oli lokakuussa 366 avointa työpaikkaa. Kouvolassa oli lokakuussa pitkäaikaistyöttömiä 2051 henkilöä, joista miehiä oli 58 prosenttia. Pitkäaikaistyöttömien määrä kasvoi kaikkialla Kaakossa, mutta Kouvolassa kasvu oli vähäisintä, vain 0,4 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Iitissä oli lokakuussa 363 työtöntä työnhakijaa. Iitissä työttömien määrä oli kasvanut vuodessa prosentin verran. Kaakkois-Suomessa oli lokakuussa 21 213 työtöntä. Työttömiä työnhakijoita oli 2,6 prosenttia vähemmän viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Pitkäaikaistyöttömien määrä kasvoi 7 prosenttia viime vuodesta. Uusien avoimien työpaikkojen määrä Kaakossa kasvoi 6 prosenttia. Ammattiryhmittäin työttömyys laski eniten rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöillä. Kaakkois-Suomessa työttömistä työnhakijoista miehiä oli 11 840 ja naisia 9 373 henkilöä. Sekä miesten että naisten työttömyys laski vuoden takaisesta. Myös alle 25-vuotiaiden kaakkoissuomalaisten työttömyys on hellittänyt. Lokakuussa seudulla oli 2 810 alle 25-vuotiasta työnhakijaa, kun heitä oli vuosi sitten hieman yli 3 000. Kouvolassa alle 25-vuotiaiden työttömyys pieneni edellisvuodesta 9 prosenttia. Alle 20-vuotiaita työttömiä Kaakossa oli 666 henkilöä ja yli 50-vuotiaita 8 823. Työttömien määrä kasvoi Kaakossa eniten 60—64-vuotiaiden ikäryhmässä. Lue koko uutinen:

