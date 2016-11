Uutinen

Kouvolan Sanomat: Vuoden loppuun jatkuva Roosa nauha -keräys Michael Monroen avustuksella uuteen ennätykseen Roosa nauha -keräys on rikkonut tänä vuonna ennätyksiä. Roosa nauhaa on myyty tänä vuonna jo 300 000 kappaletta, jossa on kolmasosan lisäys viime vuoteen verrattuna. Keräys jatkuu vuoden loppuun. —Palaute keräyksestä on ollut positiivista ja erityisesti Michael Monroeta Roosa nauhan suunnittelijana on kiitelty, kertoo Syöpäsäätiön varainhankintapäällikkö Helena Hulkko. Syöpäsäätiön Roosa nauha -keräyksellä tuetaan suomalaista rintasyöpätutkimusta sekä Syöpäjärjestöjen maksuttomia neuvontapalveluja, jotka antavat tukea syöpäsairaille sekä heidän läheisilleen. Syöpäsäätiö on jakanut tänä vuonna Roosa nauha -apurahoja 1,1 miljoonaa euroa. 450 000:n euron suuruisen suurapurahan saa tänä vuonna akatemiaprofessori Johanna Ivaska tutkimusryhmineen. Ivaskan tutkimusryhmä Turun yliopistossa ktutkiia hankalimmin hoidettavien rintasyöpien lajeihin. Lue koko uutinen:

