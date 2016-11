Uutinen

Kouvolan Sanomat: Äänestys: Kuka on Kouvolan kovin urheilija? Kouvola on ollut — ja on edelleen — täynnä menestyneitä urheilijoita. Kun Kouvolan Sanomat kysyi mielipiteitä kaupungin kovimmasta urheilijasta, ehdotuksia tuli roppakaupalla. On siis aika pistää pystyyn äänestys. Kuka heistä on mielestäsi paras ja arvostetuin? Tarkennuksena mainittakoon, että Kouvolalla tarkoitetaan tässä koko nykyisen Kouvolan aluetta. Urheilija voi olla täältä kotoisin tai edustaa paikallista seuraa. Koska kaikkia potentiaalisia ehdokkaita ei ole mahdollista laittaa ehdolle, listan ulkopuolista urheilijaa voi äänestää alla olevan kommenttikentän kautta. Kouvolan urheiluhistoriaa käsittelevä Kilpakenttien sankarit -näyttely avautuu kaupunginmuseo Poikilossa torstaina. Lue koko uutinen:

