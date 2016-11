Uutinen

Kouvolan Sanomat: ”Raha menee ruokaan, vaippoihin ja ihan yleiseen kulutukseen” Kouvola-lisän jatkuminen on hyvä uutinen, sanoo kouvolalainen Janita Niemi. Kolmen lapsen äiti saa tällä hetkellä lisää nuorimmasta lapsestaan. — Olen vasta siirtynyt kotihoidontuelle muutama kuukausi sitten. Siitä ja Kouvola-lisästä jää käteen kuukaudessa 309 euroa. Kun saa Kouvola-lisän kaltaista lisää, niin kaikki se on kotiin päin, Niemi sanoo. Pieni lisä tuloihin menee kulutukseen. — Raha menee ruokaan, vaippoihin ja ihan yleiseen kulutukseen. On hyvä uutinen, jos lisän maksaminen jatkuu. Lapsista 3-vuotias Oona ja 4-vuotias Aleksi käyvät päivähoidossa kahtena päivänä viikossa. 10-kuukautinen Aada vierastaa vielä sen verran, että hänen hoitoon viemisensä saa vielä odottaa. Kaiken kaikkiaan Kouvola on Niemen mielestä lapsiperheelle hyvä paikka. Tarjolla on kaikkea, mitä tarvitseekin olla. — On perhepuistoja, ja seurakunnalla on paljon erilaisia kerhoja ja toimintaa. Kyllä täällä minun mielestäni on kaikkea. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/11/23/%E2%80%9DRaha%20menee%20ruokaan%2C%20vaippoihin%20ja%20ihan%20yleiseen%20kulutukseen%E2%80%9D/2016221518323/4