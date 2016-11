Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolan kaupunginmuseossa on nyt painimolski ja puiset rullasukset Kouvolan kaupunginmuseossa riittää nyt ihmeteltävää. Kilpakenttien sankarit -näyttelyyn on asetettu noin 300 näyttelyesinettä. Kun joukossa on kookkaitakin urheiluvälineitä, vuosi sitten avattu museotila kävi ahtaaksi. — Olisimme voineet järjestää tästä aiheesta kymmenen sarjanäyttelyä, intendentti Anu Kasnio toteaa. Kouvolan kaupunginmuseo on kerännyt kouvolalaista urheiluhistoriaa ja -esineitä puolitoista vuotta. Museokokoelmiin lahjoitettiin 400 esinettä, joista 150 on mukana näyttelyssä. Loput näytteille asetetuista esineistä on lainattu muualta tai museon omista arkistoista. Näyttelyn kuraattori ja käsikirjoittaja Jani Loijas tiesi hankkeeseen lähtiessä, että Kouvola on vahva urheilukaupunki. Silti kaupungin urheiluhistoria vyöryi yli odotusten: — Naisten yllättävän hyvä menestys yllättävän monessa lajissa yllätti, samoin työläisurheilijoiden kova taso, Loijas kertoo. Ensimmäiset työläisurheilijat pääsivät olympialaisiin vasta vuonna 1948. Tätä ennen Työväen urheiluliiton urheilijoilla ei ollut olympialaisiin asiaa. Ennen sotia työläisurheilijoille järjestettiinkin omat työläisolympialaiset, jotka ovat jääneet urheiluhistoriassa varjoon. 1930-luvulla Suomen kaksi parasta pituushyppääjää asui Kuusankoskella. Kuusankosken Urheiluseuran (SVUL) Martti Tolamo ja Kuusankosken Puhdin (TUL) Väinö Lehtonen tulivat hyvin toimeen keskenään, vaikka viimeksi mainittu edusti työläisseuraa ja Tolamo porvariseuraa. — He olivat 1930-luvun kaksi parasta pituushyppääjää, Loijas kertoo. Nykyisen Kouvolan alueelle on aikojen saatossa urheiltu 15 olympiamitalia. Näistä kahdeksan on mukana näyttelyssä. Vanhin on vuodelta 1932, jolloin Väinö Liikkanen voitti Lake Placidin olympialaisissa hopeaa 50 kilometrin hiihdossa. — Viimeisin näyttelyyn saatu olympiamitali on Timo suden jääkiekkohopea Galgaryn olympialaisista vuodelta 1988, Anu Kasnio kertoo. Kaupunginmuseossa voi käydä verestämässä myös olympiamuistoja vuosilta 1936 ja 1948. Saksaksi selostettu filminpätkä Berliinin olympialaisten 10 000 metrin juoksusta päättyi suomalaisten kolmoisvoittoon. Katsomossa Ilmari Salmisen voittojuoksua jännittivät muiden joukossa Adolf Hitler ja Hermann Göring. Lontoon vuoden 1948 olympialaisista on saatu filmi, jossa kouvolalainen Erkki Kataja hyppää seipäässä hopeaa. Katjaan puuseiväskin on näyttelyssä esillä. Lukuisten urheiluvälineiden ja -asujen joukosta erottuvat muun muassa minipainimolski ja niiden oheen asetetut heittonuket, jotka tunnetaan painipiireissä nimellä Bill. Hiihto-osastolla on esillä inkeroislaisen maajoukkuehiihtäjän Lauri Bergqvistin käytössä olleet rullasukset 1950-luvulta. Suomen maajoukkue oli saanut tietoonsa, että Itävallassa oli kehitetty rullasukset. Kun niistä ei saatu mallipiirroksia, tehtiin oma sovellus, eli rullat asetettiin suoraan suomalaisiin puusuksiin. Näyttelystä löytyy myös neljä uistinta. Ilmeisesti pilkkikäyttöön tehdyt vieheet ovat kymmenottelija Frithjof Anderssonin mitalisatoa, joista velipoika työsti kalanpyytimiä. Kouvolaa edustanut Andersson voitti Vipurissa kolmiloikan epävirallisen Suomen ennätyksen vuonna 1903. Historiallisten yksilösuoritusten lisäksi näyttely esittelee kouvolalaista seuratoimintaa useiden eri lajien parissa. — Kattava näyttely Kouvolan urheiluhistoriasta oli mahdoton tehtävä. Tässä on vain yksi kattaus alueen urheiluhistoriasta, Kasnio sanoo. Kouvolan museojohtaja Elina Bonelius odottaa näyttelyyn vähintään 10 000 kävijää. Kaupunginmuseon ensimmäinen näyttely Mannerin lipan alla keräsi vajaassa vuodessa reilut 8 000 kävijää. Kilpakenttien sankarit -näyttely avautuu Kouvolan kaupunginmuseossa 24.11. ja päättyy 8. lokakuuta 2017. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/11/23/Kouvolan%20kaupunginmuseossa%20on%20nyt%20painimolski%20ja%20puiset%20rullasukset/2016221521566/4