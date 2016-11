Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolan sote-yhtiö on alustavasti nimeltään Ratamo Terveyspalvelut Oy Kouvolan kaupunki lähetti myöhään eilen illalla sote-yhteisyrityksen tarjouspyyntöasiakirjat kolmelle yritysryhmittymälle: Mehiläiselle, Pihlajalinnalle ja Terveystalolle, joka osallistuu kilpailutukseen yhdessä Attendon kanssa. Kaupunginhallitus hyväksyi maanantaina yksimielisesti tarjouspyyntöasiakirjojen sisällön ja tarjousten lähettämisen. Perustettavan yhtiön nimeksi on alustavasti kaavailtu Ratamo Terveyspalvelut Oy:tä. Siitä kaupungin omistusosuus olisi 49 prosenttia ja yksityisen yhtiön 51 prosenttia. Kouvolan ja sote-kumppanin yhteisyrityksen kotipaikaksi suunnitellaan Kouvolaa, jolloin se maksaa veronsa Suomeen. Yritysten on palautettava tarjouksensa 22. joulukuuta puoleen päivään mennessä. Kaupunginvaltuusto hyväksyi jo viikko sitten periaatepäätöksen kilpailutuksen jatkamisesta. Lopullisen päätöksen yhteisyrityskumppanin valinnasta ja koko ulkoistuksen toteuttamisesta tekee kaupunginvaltuusto todennäköisesti tammikuussa. Kouvolan suunnitteleman sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistuksen arvo on noin 84 miljoonaa euroa vuodessa. Kouvola aikoo ulkoistaa muun muassa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon vastaanotot, terveydenhuollon päivystyksen sekä anestesia- ja leikkaushoidon. Kilpailutukseen kuuluvat myös vuodeosastohoito, suun terveydenhoito, aikuispsykiatrian avopalvelut, lääkinnällinen kuntoutus ja työterveyshuolto. Ikääntyneitten palveluista on tarkoitus siirtää kotiutustiimin ja kahden kotiuttamisyksikön toiminta. Ulkoistettaviin sosiaalipalveluihin kuuluisivat myös päihdepalvelut, joita kaupunki ostaa nykyään A-klinikalta. Kaupunki voi keskeyttää hankinnan missä vaiheessa tahansa ennen kuin sopimusasiakirjat on allekirjoitettu. Lue koko uutinen:

