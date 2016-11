Uutinen

Kouvolan Sanomat: Laulaminen antaa paljon — Kuusankosken kirkossa soi lauantaina nuori energia Laulaminen edistää tutkitusti hyvinvointia ja terveyttä. Silti Suomen kouluissa lauletaan yhä vähemmän. — Musiikin osuus on vähentynyt opetussuunnitelmassa. Nuoret eivät siis välttämättä ymmärrä, mitä musisointi ja laulaminen voivat antaa heille, eivätkä he tutustu kuorossa laulamiseen. Se on harmi, sanoo Sibelius-Akatemian kuoronjohdon lehtori Jani Sivén. Hän osallistuu pääkouluttajana ja kuoronjohtajana Kirkkomusiikkiliiton nuorisokuorotapahtumaan. Se järjestetään 25.—26. marraskuuta Kuusankosken kirkkomusiikkiviikolla. Tapahtumassa on mukana on yli 200 kuorolaista ja kuoronjohtajaa eri puolilta Suomea. Tapahtuman päättää kuorojen yhteiskonsertti Kuusankosken kirkossa lauantaina kello 17. — Kun nuoret ihmiset laulavat, siinä on aina mahtavaa energiaa ja raikkautta, Sivén sanoo. Lue lisää torstain lehdestä tai Kouvolan Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

