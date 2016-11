Uutinen

Kouvolan Sanomat: Mika Saukkonen: ”Kouvolaan pitäisi saada oma urheilun Hall of Fame” Urheilutoimittaja Mika Saukkonen on sitä mieltä, että Kouvolan kannattaisi hyödyntää pontevammin kovan urheilukaupungin imagoaan. — Päättäjät voisivat miettiä esimerkiksi pysyvän kunniagallerian eli Hall of Famen perustamista Kouvolaan täältä lähtöisin oleville, tunnetuille urheilijoille. Kouvolan monet menestyneet urheiluseurat tekevät kaupungista poikkeuksellisen, ja tästä voisi lyödä rumpua enemmänkin, hyödyntää mainetta vaikka tienvarsimainonnassa Pohjois-Amerikan tyyliin, Saukkonen hehkutti Kilpakenttien sankarit-näyttelyn avajaisissa keskiviikkoiltana Kouvola-talossa. Kouvolassa varttuneella Saukkosella on paljon hyviä urheilumuistoja kaupungista. Tunnesiteet vanhaan kotikaupunkiin ovat yhä vahvat. Kouvolan kaupunginmuseon uutta näyttelyä hän pitää ainutlaatuisena. — Jonkin verran maailmalla kulkeneena en ole juurikaan törmännyt näyttelyihin, joissa kaupungin omaa urheiluhistoriaa tuotaisiin näin laajasti esiin, Saukkonen kehuu. Jalkapallolegenda Sami Hyypiä löysi näyttelystä paljon tuttuja henkilöitä ja tapahtumia, mutta Kouvolan urheiluelämän mittavuus ja menestyksekäs historia pääsivät silti yllättämään. — Minä harjoittelin lapsena Voikkaalla, eikä sieltä paljon muualle lähdetty. Kouvolan seudun urheiluhistoria avautuu tässä näyttelyssä hienosti, täältä on tullut paljon huippu-urheilijoita. Hyypiä nimeää täkäläisen aktiiviuransa mieleenpainuvimmaksi muistoksi viimeisen pelin MyPan paidassa. — Se oli Suomen Cupin loppuottelu Jazzia vastaan vuonna 1995. Se ottelu voitettiin ja minä satuin tekemään voittomaalin. Silloin en vielä tiennyt, että peli jäisi viimeiseksi MyPassa. Jos olisin tiennyt, ottelusta olisi ehkä vieläkin tunteikkaammat muistot, Hyypiä kertoo. Kouvolan kaupunginmuseon Kilpakenttien sankarit-näyttely avautuu yleisölle torstaina. Näyttelyn yleisöopastukset ovat sunnuntaina 27.11. kello 13 ja 14.30 ja lauantaina 10.12. kello 13. Ensi vuonna yleisöopastukset ovat joka toinen lauantai. Näyttely on esillä lokakuulle 2017. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/11/23/Mika%20Saukkonen%3A%20%E2%80%9DKouvolaan%20pit%C3%A4isi%20saada%20oma%20urheilun%20Hall%20of%20Fame%E2%80%9D/2016221522934/4