Omakotiasujille kolahtaa kovimmin — sähkön hinta nousee Kouvolassa

Sähkölämmitteisessä omakotitaloissa asuvien sähkölasku nousee eniten ensi vuoden alusta Kouvolassa. Kymenlaakson Sähköverkon siirtohinnan korotus nostaa sähkölämmitteisen omakotitalon verollista siirtolaskua noin 7,3 euroa kuukaudessa. Rivi- tai kerrostaloissa asuvien korotus on noin 2—3,4 euroa kuukaudessa.

Korotusten taustalla ovat kantaverkkomaksut ja sähköverkostoon tehtävät investoinnit. Sähkön siirtohinta muodostuu perusmaksusta ja kulutuksen mukaan määräytyvästä osasta sekä sähkö- ja arvonlisäverosta. Tammikuussa voimaan astuva hinnankorotus kohdistuu sekä perus- että käyttömaksuun.

Kulutuksen mukaan määräytyvää maksua nostaa vuoden alusta voimaan tuleva Fingridin kantaverkkoasiakkailta perimän seitsemän prosentin hinnankorotus, sanoo toimitusjohtaja Raimo Härmä Kymenlaakson Sähköverkko Oy:stä.

— Perusmaksun hinnankorotukseen vaikuttavat ensisijaisesti sähkömarkkinalain vaatimat verkostoinvestoinnit. Niillä kehitetään ja ylläpidetään sähköverkon toimitusvarmuutta, Härmä kertoo.

Kymenlaakson Sähköverkolla on vuoteen 2028 ulottuva yksityiskohtainen kehittämissuunnitelma. Siihen saakka verkkoinvestointien arvioidaan olevan vuositasolla noin 15 miljoonaa euroa.

— Kymenlaakson Sähköverkon siirtohinta on korotuksen jälkeenkin keskitasolla.

