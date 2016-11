Uutinen

Kouvolan Sanomat: Puukauppa tänä vuonna uuteen ennätykseen — Isot investoinnit muuttavat puun kulkuvirtoja Puun kysyntä on Kaakkois-Suomessa ennätystasolla. Viime vuonna kaakon metsien hakkuumäärä nousi ennätykselliseen 4,7 miljoonaan kuutioon. Kantorahatuloja kertyi 160 miljoonaa euroa ja korjuun ja kuljetuksen urakointituloja 105 miljoonaa euroa. Metsänhoitoyhdistys Kymenlaakson johtaja Jari Ursin sanoo, että Kaakkois-Suomessa ollaan tänä vuonna noin 10 prosenttia viime vuoden lukuja korkeammalla. Puun kysyntää ovat kasvattaneet ennen kaikkea metsäteollisuuden investoinnit ja puun kulkuvirtamuutokset. Metsänhoitoyhdistys ja Suomen metsäkeskus arvioivat tiedotteessaan, että Kaakkois-Suomen asema puukaupan ykkösalueena vahvistuu entisestään. Kaakon investointien vaikutukseksi arvioidaan 2 miljoonaa kuutiota. Tämän verran puuta tarvitaan lisää nykyiseen tilanteeseen. UPM Kymin selluinvestointi sekä heinäkuussa ilmoitettu uusi 100 miljoonan euron investointi kasvattavat raaka-aineen tarvetta 1,3 miljoonalla kuutiolla. Kotkamills Oy:n uuden kartonkikoneen vaikutus on 0,3 miljoonaa kuutiota. Myös Stora Enson kartonkilinjan uusiminen Imatralla ja UPM Kaukaan sellulinjan uudistus kasvattavat puun tarvetta. Kaiken kaikkiaan metsäteollisuuden investointien arvioidaan lisäävän puun tarvetta Suomessa vuodesta 2018 lähtien 10—12 miljoonalla kuutiolla. Metsä Groupin Äänekoskelle valmistuvalla biotuotetehtaalla ja Stora Enson Varkauden uudella kartonkikoneella ja viilupuulinjalla on vaikutuksensa myös Kaakkois-Suomeen. Puun lisätarve on näillä tehtailla 6 miljoonaa kuutiota. Puun perinteiset kulkuvirrat ovat menneet tähän asti siten, että Pohjois-Savosta, Etelä-Savon pohjoisosista ja Päijät-Hämeestä on tullut 1—1,5 miljoonaa kuutiota puuta Kaakkois-Suomen tehtaille. Nyt tuo määrä meneekin kaakon sijasta Äänekoskelle tai Varkauteen. Muutos tuo painetta lisätä kaakon puunhankintaa. Lue koko uutinen:

