Kouvolan Sanomat: Sami Malmberg teki mukadokumentin kuusankoskelaisesta autokauppiaasta Kouvolassa tehty mukadokumentti kuusaalaisesta autokauppiaasta saa ensiesityksensä perjantaina. 80-minuuttisen elokuvan ohjasi Sami Malmberg. Dokumentti autokauppias Pentti Aulosteesta on tositelevisiolle irvistelevä näennäisdokumentti, jossa seurataan autokauppiaan arkea ennen suurta autoliikefuusiota. Kaikki ei mene putkeen. Mainostoimisto ja tuotantoyhtiö Same-eYes Oy:n tuottama elokuva on kolmas ja viimeinen osa autoelokuvien trilogiassa. Vuonna 2007 ilmestynyttä Veijareita ja yrityksiä -elokuvaa ja vuonna 2012 ilmestynyttä Yhtä kyytiä -elokuvia Malmberg kuvailee rikoskomedioiksi. Dokumentti autokauppias Pentti Aulosteesta on kehitelmä Yhtä kyytiä -elokuvassa vilahtaneesta hahmosta, jota esitti kouvolalainen harrastajanäyttelijä Jari Lukkari. — Jari on niin multitalentti kaveri, että rupesin miettimään elokuvaa, jossa hän pääsisi näyttämään kaikki kykynsä, Malmberg sanoo. Elokuva kuvattiin kesällä pääosin Kuusankosken maisemissa. Paikallinen autokauppias antoi oman liiketilamiljöönsä tuotantoryhmän käyttöön. Elokuvalla ei ole lainkaan budjettia. Kuvauskalusto saatiin Malmbergin ja tuottaja Jesse Tervolinin yhteisestä mainos- ja tuotantoyhtiöstä. Kaikki tekijät olivat mukana talkoohengessä. — Tämä tehtiin rakkaudesta elokuvaan, Malmberg sanoo. Dokumentti Autokauppias Pentti Aulosteesta esitetään Studio 123:ssa 25.11. kello 17.30. Trilogian aiemmat ovat nähtävänä verkossa. Lue koko uutinen:

