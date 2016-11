Uutinen

Kouvolan Sanomat: Sumussa mennään keskiviikkoa Kouvolassa Keskiviikko ei juuri valkene Kouvolassa. Syynä on pitkälle iltapäivään jatkuva vesisade. Ilmankosteus on tänään Utin mittauspisteellä 100 prosenttia. Lämpöasteita on Kouvolassa koko päivän 3—4. Säässä ei tapahdu suuria muutoksia torstaina. Vettä sataa torstaiaamusta iltapäivään saakka ja lämpötila vaihtelee 3—5 asteen välillä.http://ilmatieteenlaitos.fi/saa/kouvola Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/11/23/Sumussa%20menn%C3%A4%C3%A4n%20keskiviikkoa%20Kouvolassa/2016221520029/4