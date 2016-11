Uutinen

Kouvolan Sanomat: Xamk korotti hallituspalkkioita — Korotuksista päätettiin yhtä aikaa yt-neuvotteluiden kanssa Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiökokous on päättänyt korottaa hallituksen puheenjohtajiston ja jäsenten palkkioita. Vuoden alusta aloittavan uuden hallituksen puheenjohtajan mikkeliläisen Jyrki Koivikon vuosikorvaus on 9 000 euroa, kun aikaisemmin hallituksen puheenjohtajan vuosikorvaus oli 6 000 euroa. Myös varapuheenjohtajan ja hallituksen rivijäsenten palkkioita korotettiin tuntuvasti. Mikkeliä yhtiökokouksessa edustaneen kaupunginjohtaja Timo Halosen mukaan on tulkinnanvaraista, onko kysymys lainkaan korotuksesta. Kun Xamk aloittaa varsinaisen toiminnan vuodenvaiheessa, lakkautetaan samalla Mikkelin ammattikorkeakoulun ja Kymenlaakson ammattikorkeakoulun hallitukset. Siirtymävaiheessa nämä hallitukset ovat toimineet Xamkin hallituksen rinnalla. — Tähän saakka Xamkin hallituksen puheenjohtaja Jussi Lehtonen on saanut 6 000 euron vuosipalkkion lisäksi Kyamkin hallituksen puheenjohtajuudesta 2 900 euroa. Uuden hallituksen hallituksen puheenjohtajan tehtävien voi arvioida vastaavan tällaista yhdistelmää. Halosen mukaan myös muiden hallitusjäsenten tehtävät kasvoivat vastaavasti. Xamkin yhtiökokouksessa omistajakaupungeilla Mikkelillä, Savonlinnalla, Kouvolalla ja Kotkalla on kullakin neljännes äänivallasta. Varatoimitusjohtaja Mirja Toikan pohjaesityksessä ehdotettiin puheenjohtajan vuosipalkkioksi 12 000 euroa. Tämä perustui vanhan hallituksen asettaman työryhmän pohjatyöhön. Toikka ei halunnut Länsi-Savolle kertoa, ketkä hallituksesta olivat työryhmässä. Kotkan edustajan kaupunginlakimies Marianna Ruonalan tekemässä vastaesityksessä palkkiot olisi pidetty entisellä tasolla: puheenjohtajalle 6 000 euroa, varapuheenjohtajalle 3 000 euroa ja jäsenelle 900 euroa. Yhtiökokouksen enemmistö päätyi kompromissiin pohjaesityksen ja Kotkan esityksen välillä. Päätöksen mukaan puheenjohtaja saa 9 000 euron, varapuheenjohtaja 6 000 euron ja jäsenet 2 250 euron vuosikorvaukset. Jokaisesta kokouksesta puheenjohtajisto saa lisäksi 240 euron palkkion ja jäsenet 160 euroa. Lue koko uutinen:

