Uutinen

Kouvolan Sanomat: Anttilaan tuli ratsastuskenttä — katso lista muista JEV-säätiön apurahan saaneista Anttilan harjoitusraviradan keskelle Valkealaan valmistunut ratsastuskenttä on yksi JEV-säätiön tämän vuoden avustuskohteista. Jaalan, Elimäen ja Valkealan kehittämissäätiö JEV tukee ratsastuskentän rakentamista 4 000 eurolla. Anttilan Hevoskasvattajien puheenjohtajan Ilkka Föhrin mukaan kenttä palvelee etenkin alueen nuoria ratsastajia. — Tässä ympärillä on aika paljon ratsuja ja nuoria harrastajia. Kun kenttä on lähellä, hevosen kanssa ei tarvitse lähteä kauemmas harrastamaan, Föhr sanoo. Täysimittainen kenttä soveltuu kouluratsastuskilpailujen järjestämiseen. Elokuussa kentällä järjestettiin hevosten match-show. Föhrin mukaan kentällä voi järjestää myös esimerkiksi koiranäyttelyitä. Harjoitusrata ja kenttä ovat säännöllisesti käytössä ympäri vuoden. Kentällä ei ole valoja, joten sen käyttö painottuu talvella viikonloppuihin. Aivan ilmaiseksi Anttilan kylän tämänvuotinen kärkihanke ei Hunttulankankaalle syntynyt. Föhrin arvion mukaan sen kokonaiskustannukset ovat noin 15 000 euroa. Anttilan Hevoskasvattajissa on 80 jäsentä. Kentän käyttäjistä toivotaan lisää jäseniä seuraan. JEV-säätiölle tuli tänä vuonna avustushakemuksia lähes 200 kappaletta. Haettujen apurahojen määrä oli noin 690 000 euroa. Säätiön hallitus myönsi rahaa 131 hakijalle yhteensä 172 850 euroa. Lisäksi hallitus jakoi keväällä kotiseutumuseoiden toiminnan käynnistämiseen erityisapurahoina 8 000 euroa. Tänä vuonna apurahoja on jaettu yhteensä 180 850 euroa. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/11/24/Anttilaan%20tuli%20ratsastuskentt%C3%A4%20%E2%80%94%20katso%20lista%20muista%20JEV-s%C3%A4%C3%A4ti%C3%B6n%20apurahan%20saaneista/2016221524786/4