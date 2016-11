Uutinen

Kouvolan Sanomat: Enintään 33 irtisanotaan ammattiopistosta joulukuun puoliväliin mennessä Kouvolan seudun ammattiopisto Ksao irtisanoo taloudellisista ja tuotannollisista syistä yhteensä enintään 37 sekä osa-aikaistaa yhden työntekijän. Eilen keskiviikkona päättyneiden yt-neuvotteluiden jälkeen Ksao irtisanoo ensimmäisessä vaiheessa enintään 33. Ammattiopiston hallinnon tehtävistä irtisanotaan enintään kuusi, opetushenkilöstöstä enintään 21 sekä muusta henkilöstöstä enintään kuusi. Pääosa irtisanomisista toteutetaan ensi kuun puoliväliin mennessä. Neljän opetushenkilöstöön kuuluvan irtisanomista tarkastellaan myöhemmin. Irtisanottavien palvelussuhteet päättyvät kevätlukukauden lopussa ensi vuoden toukokuussa tai ensi vuoden lopussa. Neljän opetushenkilöstöön kuuluvan osalta asiaa tarkastellaan myöhemmin. Ennen irtisanomista Ksao kartoittaa mahdollisuuksia sijoittaa tai kouluttaa irtisanottavia Kouvolan kaupungilla muihin tehtäviin. Kouvolan lasten ja nuorten lautakunta hyväksyi marraskuun puolivälissä Kouvolan seudun ammattiopiston säästösuunnitelman. Siinä esitetyt toimenpiteet koskevat kannattamattomien koulutusten lakkauttamista, tilojen käytön tehostamista, henkilöstövähennyksiä sekä muita pedagogisia ja rakenteellisia muutoksia. Toimenpiteillä saavutetaan yhteensä 4,35 miljoonan euron säästöt. Henkilöstökulujen osuus on säästöistä 2,55 miljoonaa euroa ja kiinteistökustannukset noin 1,8 miljoonaa euroa. Kouvolan seudun ammattiopiston toiminta on ollut alijäämäistä viimeisen kolmen vuoden aikana. Alijäämän suuruus on noin 4,4 miljoonaa euroa. KSAO:ssa on yhteensä noin 250 työntekijää, joista vakinaisia on 187. Yt-neuvottelut alkoivat lokakuun alussa. Otsikon 37 irtisanottavaa muutettu 33:ksi kello 10.22. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/11/24/Enint%C3%A4%C3%A4n%2033%20irtisanotaan%20ammattiopistosta%20joulukuun%20puoliv%C3%A4liin%20menness%C3%A4/2016221524183/4