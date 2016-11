Uutinen

Kouvolan Sanomat: Green ja Broadhurst sivussa — liigakolmonen TPS Kouvolaan KooKoon kapteeni Josh Green ei pelaa illan liigakierroksella Turun Palloseuraa vastaan. Kouvolalaisten kippari loukkaantui perjantaina Vaasassa Sportin Markus Kankaanperän päähän kohdistuneesta taklauksesta.TPS-matsi on kolmas peräkkäinen ottelu, jonka kokenut hyökkääjä joutuu jättämään väliin.Kankaanperä sai taklauksestaan ensin kolmen ottelun pelikiellon, joka alennettiin yhteen otteluun muun muassa sillä perusteella, että Green ei kurinpitoryhmän mielestä loukkaantunut.KooKoon 51-vuotisottelussa TPS:ää vastaan joukkueen kapteenina toimii Juha-Pekka Haataja.KooKoo katkaisi viiden ottelun mittaisen tappioputkensa tiistaina Mikkelissä. Ottelu oli kouvolalaisten ensimmäinen Tuomas Tuokkolan komennossa.Kotijoukkueen kakkosviisikko on kokenut muutoksia sitten Jukurit-ottelun. Amerikkalainen laitahyökkääjä Terry Broadhurst on sivussa ja hänen tontilleen Jarkko Immosen ja Eero Savilahden seuraksi Tuokkola on siirtänyt Jesse Espon. Puolustaja Arttu Pelli nousee kakkosviisikkoon Ossi-Petteri Grönholmin tilalle. Grönholm on seitsemäs pakki.TPS:llä on kulkenut viime aikoina lujaa, vaikka viimeksi joukkue hävisikin Pelicansille jatkoajalla. Turkulaiset kylvettivät KooKoota edellisessä kohtaamisessa kotihallissaan peräti 8—2.Turkulaisjoukkue jahtaa tuhannetta liigavoittoaan Kouvolassa. Liigan maajoukkuetauon jälkeen TPS on ollut sarjan paras vierasjoukkue. Lue koko uutinen:

