Kouvolan Sanomat: Kouvola valmistelee 84 miljoonan sote-ulkoistusta — katso poimintoja tarjouspyynnön sisällöstä Kouvolan kaupunki haluaa varmistaa sosiaali- ja terveyspalvelujen säilymisen Kouvolassa myös vuoden 2019 alussa tapahtuvan sote- ja maakuntauudistuksen jälkeen. Siksi kaupunki valmistelee Ratamo Terveyspalvelut Oy:n perustamista Kouvolaan yhdessä yksityisen yhtiön kanssa. Kouvola lähetti yhteisyrityksen tarjouspyynnöt tiistaina kolmelle yritysryhmittymälle: Mehiläiselle, Pihlajalinnalle ja Terveystalolle, joka osallistuu kilpailutukseen yhdessä Attendon kanssa. Mukaan haluavien on jätettävä tarjouksensa viimeistään 22. joulukuuta kello 12 mennessä. Kouvolan Sanomat poimi kuviin esimerkkejä kaupungin tarjouspyynnön sisällöstä. Kaupunginvaltuusto päättää aikaisintaan helmikuun alussa toteutuuko 84 miljoonan euron sote-palvelujen ulkoistus ylipäätään. Samalla valtuusto hyväksyy mahdollisen yhteisyrityskumppanin valinnan. Yhteisyritys aloittaisi toimintansa viimeistään syksyllä 2017. Tarjouspyynnössä on kiinteä hinta vuoden 2018 loppuun saakka. Siihen asti myös palveluiden toimipisteiden on sijaittava paikoissa, jotka ovat käytössä sopimuksen alkamishetkellä. Kaupunki antaa uudelle yhtiölle tilat käyttöön vastikkeetta. Tämä tarkoittaa sitä, että Kouvola maksaa käytössä olevien tilojen vuokrat 31.12.2018 asti. Sen jälkeen tilat siirtyvät lakiluonnoksen perusteella kaupungilta maakunnan hallintaan. Kouvola kysyy tarjouspyynnössä yritysryhmittymiltä sitä, millaisia suunnitelmia niillä on uusista tiloista. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sairaalarakennusta. Kaupunki ilmoittaa kuitenkin, että se ei osallistu vuoden 2019 alun jälkeen järjestettävien tilojen rahoitukseen eikä osoita tiloille tiettyä tonttia tai kiinteistöä. Lue koko uutinen:

