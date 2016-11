Uutinen

Kouvolan Sanomat: Limsat, mehut ja alkoholi ovat tehneet tehtävänsä — joka viidennellä aikuisella on eroosiota hampaissa Viidenneksellä suomalaisaikuisista on havaittavissa selvää eroosiota hampaissa, kertoo tänään käynnistyvien hammaslääkäripäivien tiedote. Eroosio johtuu siitä, että happamat aineet, kuten mehut, virvoitusjuomat, hedelmät tai mahahapot, liuottavat ja pehmentävät hammaskiillettä. Kun hammas pehmenee, se on alttiimpi mekaaniselle kulumiselle esimerkiksi harjauksen tai narskuttelun seurauksena. Vaikuttaa myös siltä, että osa ihmisistä on luonnostaan alttiimpia hampaiston kulumiselle kuin toiset. Pohjoissuomalaisilla tehdyssä tutkimuksessa tarkastettiin lähes 2000:n vuonna 1966 syntyneen henkilön suu. Kolmella neljästä tutkitusta havaittiin jonkinasteisia eroosiomuutoksia, ja vajaalla kymmenellä prosentilla eroosion aiheuttama kuluminen oli vakavaa. Eroosiosta johtuvan kulumisen on arvioitu viime aikoina lisääntyneen. Jo vähäinenkin pitkäaikainen alkoholinkäyttö lisää eroosion riskiä. Runsas alkoholinkäyttö on vielä selkeämmin yhteydessä eroosion esiintymiseen ja vakavuuteen. Eroosion ehkäisyssä on tärkeintä noudattaa säännöllistä ateriarytmiä ja välttää liiallista happamien tuotteiden kulutusta. Hedelmät ja marjat ovat osa terveellistä ruokavaliota, mutta esimerkiksi mehuja ja virvoitus- ja energiajuomia tulisi käyttää vain harvakseltaan. Happamien tuotteiden käytön yhteydessä kannattaa nauttia maitotuotteita, sillä ne neutraloivat happoja. Eroosiosta kärsivien potilaiden olisi hyvä harjata hampaat aamuisin jo ennen aamupalaa, mikäli aamupalalla on tarkoitus nauttia happamia tuotteita, opastavat hammaslääkärit. Pitkälle edetessään hampaiden eroosion aiheuttama kuluminen voi aiheuttaa vihlontaa, esteettisiä ongelmia, purennan madaltumista ja purentavaivoja. Lue koko uutinen:

