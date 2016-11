Uutinen

Kouvolan Sanomat: Omista virheistä aiheutuneet TPS-maalit harmittivat KooKoon Tuokkolaa Tiukassa ottelussa omat virheet maksavat joskus paljon. KooKoo heitti kunnon haasteen sarjakolmoselle Turun Palloseuralle, mutta puolustuspelin kämmäykset kostautuivat takaiskumaaleina. Viimeisen 10-minuuttisen aikana kolmesti maalannut TPS karkasi Kouvolan jäähallissa vierasvoittoon 2—5 (1—0, 0—2, 1—3). KooKoon pelissä on ollut hyvää liikettä ja taistelua viikon molemmissa otteluissa sen jälkeen, kun Tuomas Tuokkola astui päävalmentajaksi erotetun Petri Mattilan paikalle. — Valmentajan vaihtaminen antaa aina alkuun buustin joukkueelle. Se ei kuitenkaan meitä vielä mihinkään vie, sillä hommia on paljon tehtävänä, KooKoon hyökkääjä Anrei Hakulinen sanoi. Pelipäivän aamuna Tuokkolan kanssa kahdenkeskisen palaverin pitänyt Hakulinen teki KooKoon molemmat maalit. Vahvana luistelijana ja kiekon ylöstuojana itseään tunnetuksi tekevä Hakulinen tuplasi kauden maalimääränsä. Hattutemppukaan ei ollut kaukana, kun virkeää syyskauttaan jatkanut Juha-Pekka Haataja tarjoili namupaikan. Viime kaudella Hakulinen teki KooKoossa 25 ottelussa kolme häkkiä. 24 Pelicans-ottelussa hän osui kahdesti. Peliaikaa tulee myös ylivoimalla ja Hakulinen saa nauttia hyvien ketjukaverien tarjoilusta, joten osumaprosentti saisi olla parempi. — Lahdessa oli omat ongelmansa, mutta siirto on tehnyt minulle tosi hyvää. Olen nauttinut joka hetkestä. Omista virheistä aiheutuneet TPS-maalit harmittivat Tuokkolaa, joka näki tappiosta huolimatta KooKoon pelissä paljon hyviä asioita. — Tepsi on kova vastustaja. Se muodostaa Tapparan ja KalPan kanssa tällä hetkellä selkeästi Liigan kärkikolmikon. Jäällä oli kova tempo ja intensiteetti, mutta me olimme hyvin pelissä kiinni. Pystyimme syöttelemällä purkamaan Tepsin antaman paineen. Lisäksi alivoimapeli oli hyvää koko illan. Vasta neljättä työpäiväänsä KooKoossa seuran 51-vuotisjuhlaottelun yhteydessä tehneen Tuokkolan mukaan joukkue on heti näyttänyt sitkeytensä. — Pystyimme luomaan maalipaikkoja ja pelaamaan pitkiä hyökkäyksiä. Meidän on oltava kylmäpäisiä ja pelirohkeita, niin saamme jatkumoa peliimme. Mikko Alikoski joutui jättämään ottelun kesken toisessa erässä. Ennestään KooKoon hyökkääjistä lasaretissa ontuvat Josh Green, Terry Broadhurst ja Toni Hyvärinen. Lisäksi varamaalivahti Samu Perhonen sai alkulämmittelyssä osumaa, mutta hakeutui huoltotoimenpiteiden jälkeen ottelun ajaksi penkille. Lue koko uutinen:

