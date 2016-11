Uutinen

Kouvolan Sanomat: Pitkän linjan KooKoo-fani kirjoitti yli 230-sivuisen kirjan KooKoo-kannattaja Jari Sahala, 54, odotteli viime syksynä KooKoon 50-vuotisjuhlien yhteydessä virallista historiikkia. Kun sellaista ei ilmestynyt, pitkän linjan fani päätti tehdä oman versionsa. Kirjassa käsitellään kaudet 1972—2015. Omista päiväkirjamerkinnöistä on laskettavissa, että Sahala on nähnyt yli 800 KooKoon ottelua. KooKoo ja minä tulee myyntiin ensi keskiviikkona KalPa-ottelussa. Kirjoitustyöhön upposi aikaa helmikuusta elokuuhun. Opuksesta tuli yli 230-sivuinen, mikä on enemmän kuin Sahala etukäteen ajatteli. Kuvia kertyi 130, joista neljäsosa on peräisin Kouvolan Sanomien arkiston lehtileikkeistä. Kuvituksessa merkittävää apua tuli myös Anette Naromalta ja Nina Saarelalta, jotka ovat kameroineen häärineet ahkerasti kaukalon laidalla. KooKoosta on tehty aiemmin vain kaksi kirjaa. Heikki Somppi kokosi seuran historiaa kansien väliin 20- ja 25-vuotisjuhlavuosina. Fanin kirja on omiaan vahvistamaan paikallista urheilukulttuuria, joka ei aina hienoista ja pitkistä perinteistä huolimatta pääse kunnon kukoistukseen. Sahalan mielestä kouvolalainen jääkiekkokulttuuri on vielä turhan ohut ja lyhytjänteinen, vaikka KooKoo on täyttänyt 51 vuotta. — Kouvolalainen yleisö on hyvin kriittinen ja vaipuu helposti synkkyyteen huonoina aikoina. Emmehän me ole täällä voittaneet oikeastaan mitään muuta kuin pari kertaa liigapaikan. Faniutta on monenlaista, eikä Sahala tule sieltä fanaattisimmasta päästä. Vaikeina hetkinä hän osaa olla myötätuntoinen. Heikko menestys ei pane vihaksi. Kun edustusjoukkuetta uhkasi lakkauttaminen 2005, Sahala otti oman roolinsa pelastusoperaatiossa. — Sari Kiurun kanssa myimme pelipaidat päällä kausikorttisitoumuksia kävelykadulla ja Prismassa. Lue koko uutinen:

