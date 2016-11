Uutinen

Kouvolan Sanomat: Ratamon tietyöt jäissä, Marjoniementien jatke yhä tekeillä Ratamo-keskuksen suunnitelmat ovat aikalisällä, mutta alueen liikennejärjestelyt etenevät siitä huolimatta. Tavoite on, että Marjoniementien jatketta päästään rakentamaan ensi vuonna. Tien jatke rakennetaan nykyisen metsän läpi Savonkadun kulmasta Kauppalankadulle. — Kasarminmäen—Ruskeasuon alueen liikennejärjestelyt parantavat koko Kouvolan ydinkeskustan alueen liikenteen toimivuutta, eivätkä ole pelkästään liitoksissa Ratamoon, sanoo yhdyskuntatekniikan johtaja Anne Ahtiainen. Alueella on tähän mennessä kaadettu puita ja kaivettu ojia. — Siellä on myös KSS:n kaukolämpöputki, jonka siirtämisestä kaupunki maksaa osansa, Ahtiainen kertoo. Sen sijaan varsinaisen Ratamo-keskuksen toimintaan liittyvät työt saavat odottaa. Ensi vuoden talousarvioesityksestä on poistettu Ratamon tiejärjestelyihin liittyvät määrärahat. Jo tälle vuodelle Ratamon tiejärjestelyjen määrärahat pudotettiin noin 3 miljoonasta eurosta noin 900 000 euroon. Jatkossa Marjoniementien työt rahoitetaan muuta kautta kuin Ratamo-budjetista. Marjoniementien jatkeen rakentamiseen liittyy kaupunginvaltuuston viime vuoden syyskuussa hyväksymä kaavamuutos, joka mahdollistaa myös rakentamisen uuden tieosuuden varrelle. Kaava sallii tien alkupäähän asuinkerrostalojen rakentamisen ja loppupäähän, suunnitellun Ratamon lähelle, sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten, esimerkiksi palveluasuntojen, rakentamisen. Kaupunginhallitus päätti kesäkuussa ottaa keskuksen rakentamisessa aikalisän, kunnes selviää, miten koko sote-uudistus vaikuttaa Ratamo-suunnitelmiin. — Olemme täysin valtiovallan toimenpiteiden varassa. Kunhan saadaan tietää, mitä siellä päätetään, voidaan aloittaa keskustelu uudelleen ja katsoa, mitä tehdään, sanoo kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jari Larikka (kok.). Lue koko uutinen:

