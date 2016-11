Uutinen

Kouvolan Sanomat: Rockmiehet muistelevat Kouvolan pääkirjastossa Kouvolan pääkirjastoon marssii torstaina kattaus Suomi-rockkokemusta.Illan isäntä on juvalainen keikka- ja festivaalijärjestäjä, musiikkikirjailija- ja toimittaja sekä Yö-yhtyeen kiertuemanageri Vesa Kontiainen. Läsnä ovat myös roudarilegenda Hande Mertanen, äänisuunnittelija Reima Saarinen, HIM-yhtyeen entinen kosketinsoittaja Juska Salminen ja kirjastovirkailija-muusikko Tony Ahola, joka on ollut Euroopan-kiertuekuskina metallibändeille.Tilaisuus kantaa nimeä Keikkatarinoita — aina sattuu ja tapahtuu.— Kannattaa tulla paikalle, jos on kiinnostunut suomalaisesta rockmusiikista ja sellaisista tarinoista, joita ei lueta lehdistä, Kontiainen vinkkaa.Hänen mukaansa luvassa on puhetta musiikkibisneksestä ja keikkamaailmasta ennen ja nyt — anekdootteja vuosikymmenten varrelta siitä, miten kulissien takana sattuu kaikenlaista, mutta h-hetkellä kaikki pelaa.— Odotamme myös yleisökysymyksiä. Tämä on kuin keikka, vastavuoroista.Vesa Kontiainen on intohimoinen musiikki-ihminen toisessa polvessa. Hänen äitinsä toi aikoinaan Suomi-rockin suurimpia nimiä esiintymään Juvan Kaarihalliin.— Minut on pitänyt vuosikymmeniä alalla yksinkertaisesti rakkaus musiikkiin, poika Kontiainen sanoo.Keikkatarinoita — aina sattuu ja tapahtuu Kouvolan pääkirjastossa (Salpausselänkatu 33) 24.11. kello 18. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/11/24/Rockmiehet%20muistelevat%20Kouvolan%20p%C3%A4%C3%A4kirjastossa/2016221525385/4