Kouvolan Sanomat: Suomalaiset kommentoivat herkästi toistensa ajotyyliä — naiset huomauttavat puolisolleen ajonopeudesta, miehet pysäköinnistä Kolme neljästä suomalaisesta autoilijasta saa kuulla ainakin toisinaan kommentteja ajotyylistään, selviää POP Vakuutuksen teettämästä kyselystä. Useimmiten kommentoijana on oma puoliso, mutta naiset saavat kuulla miehiä enemmän kommentteja myös sisaruksiltaan, vanhemmiltaan tai omilta lapsiltaan. Noin viidesosa miehistä kuulee kommentteja myös kavereiltaan. Pariskunnista, joissa sekä mies että nainen ajavat autoa, 42 prosenttia naisista sanoo kommentoivansa puolisonsa ajotyyliä vähintään silloin tällöin ja 42 prosenttia harvakseltaan. Miehillä vastaavat luvut ovat 27 prosenttia ja 53 prosenttia. Puolet naisvastaajista huomauttaa puolisolleen ajonopeudesta, 40 prosenttia turvavälistä ja noin kolmannes toisten huomioimisesta liikenteessä. Reilut 40 prosenttia miehistä kommentoi puolisonsa ajonopeutta. Pysäköintiä koskevat kommentit suunnataan useimmiten naisille. Miehistä viideosa kommentoi puolisonsa pysäköintiä, mutta vain viisi prosenttia naisista huomauttaa naisista. Joskus jatkuva kommenttien kuuntelu voi nostaa kuljettajan tunteet pintaan. — Mielestäni sanallinen huomauttelu on harmitonta, kunhan se ei aiheuta kuljettajassa stressin ja tunteiden kiihtymistä. Jos kommentoinnilla on taipumusta saada kuljettaja rattiraivon partaalle, suosittelen lämpimästi sille kyydissä istuvalle parhaalle kuljettajalle jotain muuta tekemistä, Liikenneturvan ennakoivan ja turvallisen ajon kouluttaja Emma Kimiläinen sanoo tiedotteessa. Toisaalta kommentoijaakin on syytä ymmärtää. — Joskus taustalla voi olla trauma kolarista, jossa on ollut osallisena. Mikäli näin on, kannattaa avoimesti kertoa pelostaan, jotta kuljettaja voi ottaa matkustajan paremmin huomioon ja keskittyä ajotyyliinsä sekä matkustajan mukavuuteen enemmän. Elokuussa tehtyyn kyselyyn osallistui tuhat 18—65-vuotiasta aikuista eri puolilta Suomea. Lue koko uutinen:

