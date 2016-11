Uutinen

Kouvolan Sanomat: Tärinä jatkuu Manskilla iltaisin tämän viikon ajan Kävelykatu Manskilla ensi maanantaina alkavaan katukivien asennukseen liittyvät pohjatyöt jatkuvat tämän viikon loppuun. Maatöitä on tehty iltaisin liikkeiden sulkemisaikojen jälkeen. Meteli ja tärinä on ärsyttänyt joitakin kävelykadun varrella asuvia. Asiasta tiedotettiin alueen asukkaille Manskia urakoivan VRJ Etelä-Suomen vastaavan työnjohtajan Miikka Rummukaisen mukaan hyvissä ajoin etukäteen. Rummukaisen mukaan iltaisin tehtävillä töillä varmistetaan, ettei kävelykadun varrella olevien liikkeiden aukioloihin tule katkoksia. — Maatöitä tehdään liikkeiden edessä. Työt aloitetaan vasta, kun liike on mennyt kiinni. Viimeisimmät liikkeet sulkevat ovensa kello 21, Rummukainen sanoo. Rummukaisen mukaan vilkkailla kävelykaduilla tehtävien remonttien aikana asiakaspalautetta tulee aina. Enimmäkseen ne johtuvat kulkujen järjestämisisttä. Manskilla palautteeseen on vastattu tekemällä väliaikainen kulkusilta työmaan läpi. — Jos ympärillä on remontti, se ei voi olla vaikuttamatta alueella asuvien ja liikkeissä käyvien elämään, Rummukainen toteaa. Maatöiden jälkeen kadun pohjaan tehdään sulanapitojärjestelmä. Pohjatyöt tehdään Rummukaisen mukaan niin, että kivet pysyvät paikoillaan eikä maapohja elä kivien alla asennuksen jälkeen. Heimosen Kengän kohdalle on pystytetty teltta, jonka sisällä kiviä ryhdytään asentamaan maanantaina. Telttoja liikutetaan aina sitä mukaa, kun kiveäminen etenee. Ensimmäiset kivet yleisö pääsee näkemään Rummukaisen arvion mukaan joulukuun puolivälissä. Rummukainen kertoo, että työmaalla järjestetään joka viikko tiedotustilaisuus yrittäjille ja asukkaille. Lisäksi Rummukaisen toimistoon Kauppalankatu 9:ään voi tulla käymään rakentamiseen liittyvien kysymysten kanssa. Ajan tasalla olevaa tietoa asukkaat saavat myös toimiston ikkunassa olevilta televisioruuduilta. Keskikadun kohdalle jatkuva Manskin työmaan ensimmäinen vaihe on valmis ensi kesäkuussa. Kävelykadun eteläpään on määrä valmistua ensi vuoden joulumarkkinoiden aikaan. Lue koko uutinen:

