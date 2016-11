Uutinen

Kouvolan Sanomat: Tulevaisuustutkija: Kouvolan tulevaisuus on erikoistumisessa Torstaina Kouvolan kaupungintalolla nuorisovaltuuston ja kaupunginvaltuuston yhdessä järjestämässä Tulevaisuusseminaarissa pohdittiin muun muassa sitä, miten Kouvolan kokoinen kaupunki pystyy kohtaamaan digitalisaation, robotisaation ja automaation tuomat haasteet. Tapahtuman pääpuhujana toimi tulevaisuustutkija Ilkka Halava. Hänen mukaansa Kouvolassakin kannattaa tulevaisuudessa etsiä erikoistumista. — Kaupunkien pitää löytää oma, erityinen juttunsa, jossa ollaan sitten parempia kuin muut. Esimerkiksi Porvoossa on oma meriteollisuusklusteri, Pohjanmaalla puolestaan on alumiinirakentamiseen keskittynyt kylä. Herää kysymys mikä on Kouvolan juttu. Halavan mukaan Suomessa ollaan liian innokkaita rakentamaan samoja asioita kuin naapurissakin. — Kun tänne alettiin rakentamaan golf-kenttiä ja viihdekylpylöitä, niin pian kaikissa kaupungeissa oli sellaiset. Tulevaisuudessa kaupunkien pitää erikoistua. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/11/24/Tulevaisuustutkija%3A%20Kouvolan%20tulevaisuus%20on%20erikoistumisessa/2016221525144/4