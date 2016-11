Uutinen

Kouvolan Sanomat: Veronpalautukset tulevat tiistaina, mätkyjen ensimmäinen erä maksettava huomenna Veronpalautukset maksetaan pankkitileille ensi tiistaina 29. marraskuuta. Veronpalautuksia saa noin 3,4 miljoonaa asiakasta yhteensä lähes 2,3 miljardin euron verran. Jäännösveron ensimmäisen erän eräpäivä on huomenna 25. marraskuuta. Verovuoden 2015 veronpalautukset maksetaan asiakkaan ilmoittamalle pankkitilille tiistaina. Jos tilinumero ei ole Verohallinnon tiedossa, veronpalautuksen saa maksuosoituksena OP Ryhmän osuuspankin konttoreista. Keskimääräinen veronpalautus on noin 660 euroa ja jäännösvero 1 560 euroa. Reilulla miljoonalla palautettava summa on alle 100 euroa. Yli 50 000 euron suuruisen palautuksen saa sen sijaan runsaat sata henkilöä. Suurin maksettava yksittäinen veronpalautus on lähes 2,5 miljoonaa euroa. Jäännösveroja tulee puolestaan maksettavaksi hieman alle 750 000 asiakkaalle lähes 1,2 miljardin euron verran. Jäännösveroista reilu viidesosa on alle 100 euroa. Yli 50 000 euron jäännösvero on maksettavana yli 1 500 suomalaisella. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/11/24/Veronpalautukset%20tulevat%20tiistaina%2C%20m%C3%A4tkyjen%20ensimm%C3%A4inen%20er%C3%A4%20maksettava%20huomenna/2016221523994/4