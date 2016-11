Uutinen

Kouvolan Sanomat: Vettä päivällä, illalla pyörähdetään pakkasen puolelle Kouvolassa Kouvolassa sataa tänään vettä usean tunnin ajan. Eniten vettä tulee puolen päivän aikaan. Vettä on luvassa iltapäivään saakka. Lämpötila on plussan puolella päivällä, mutta illalla säässä tapahtuu muutos ja lämpötila painuu nollaan. Illaksi luvattu sade voi siis tulla lumena tai räntänä. Ensi yönä ja perjantaina lämpötila pysyttelee nollan tienoilla. Tuulta on luvassa 6-7 metriä sekunnissa, mikä saa lämpötilan tuntumaan huomattavasti kylmemmältä.http://ilmatieteenlaitos.fi/saa/kouvola Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/11/24/Vett%C3%A4%20p%C3%A4iv%C3%A4ll%C3%A4%2C%20illalla%20py%C3%B6r%C3%A4hdet%C3%A4%C3%A4n%20pakkasen%20puolelle%20Kouvolassa/2016221523979/4