Uutinen

Kouvolan Sanomat: Bianca Barton tuli koeajalle Kouvottariin — tuuraa Sessionsia jo lauantain pelissä Naisten Korisliigaa pelaavan Kouvottarien harjoitusvahvuuteen liittyi tällä viikolla 26-vuotias ja 170-senttinen takamies Bianca Barton. Kuukauden kokeilujakson aikana selviää, saadaanko Bartonista kaivattua vahvistusta joukkueeseen. Barton on viimeksi pelannut Euroopassa Hollannissa naisten pääsarjassa vuonna 2014. Joukkue voitti tuolloin Hollannin mestaruuden. Barton on tällä viikolla Mansikka-aholla harjoituksissa. Tositoimiin hän pääsee jo lauantaina, kun Kouvottaret lähtee pistejahtiin Forssaan. Barton on polvileikkauksesta toipuvan Khadijah Sessionsin sijainen. Kouvottarien amerikkalaistakamies Khadijah ”KD” Sessions loukkasi polvensa pelissä marraskuun alussa. Sessions palaa näillä näkymin harjoituksiin ensi vuoden alusta. Lue koko uutinen:

