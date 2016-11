Uutinen

Kouvolan Sanomat: Epäkohta päiväkotien päivällisissä korjataan — jatkossa lapsi ei jää ilman ruokaa samalla kun muut syövät Kouvola korjaa päivähoidon ruokailussa ilmenneen epäkohdan. Sellaisissa päiväkodeissa, joissa tarjotaan päivällistä, ruokaa saavat jatkossa kaikki paikalla olevat lapset riippumatta siitä, mihin aikaan heidät haetaan kotiin. Tähän asti osa lapsista on jäänyt ilman ruokaa, jos heidän hakuaikansa on viimeistään kello 17.30, vaikka ruokailu olisi sitä ennen. Muutos koskee seitsemää vuorohoitopäiväkotia, joissa päivällistä tarjotaan. Vain päiväsaikaan toimivissa tai satunnaisesti iltahoitoa tarjoavissa päiväkodeissa ei tarjota päivällistä ollenkaan. — Tästä [vanhasta käytännöstä] on seurannut se tilanne, että samassa pöydässä on ollut lapsia, jotka ovat saaneet välipalaa ja lapsia, jotka ovat saaneet päivällisen, sanoo varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö Helena Kuusisto. Nyt ohjeet muutetaan niin, että ruoka annetaan kaikille ruoka-aikaan hoidossa oleville lapsille. Samalla ruokailuajat yhtenäistetään. Muutos astuu voimaan heti kun käytännön järjestelyt saadaan sovittua. — Aika tulee olemaan ehkä 17.15 tai 17.30. Sitä pohditaan nyt. Muutoksen syynä on sekä vanhemmilta tullut palaute että opetusministeriön maanantaina antama kannanotto. Ministeriö antoi maanantaina ohjeen, jonka mukaan lapsen pitää saada sama palvelu kuin muut paikalla olevat lapset saavat. Jos ruokaa siis tarjotaan, sitä pitää ministeriönkin mukaan tarjota kaikille paikalla oleville lapsille. Lue koko uutinen:

