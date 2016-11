Uutinen

Kouvolan Sanomat: KSS Verkko nostaa sähkönsiirron hintoja vuoden alusta — miljoonainvestoinnit suunnitteilla ensi vuodeksi KSS Verkko nostaa sähkönsiirron hintoja 1. tammikuuta alkaen. Samalla yhtiö aikoo tehdä ensi vuonna yhdeksän miljoonan euron investoinnit. Sähkölasku nousee eniten sähkölämmitteisessä omakotitalossa. Lasku kasvaa noin neljällä eurolla kuukaudessa eli lähes 50 euroa vuodessa. Kerrostalohuoneiston sähkölasku nousee noin euron verran kuukaudessa. Pientalossa, joka ei lämpiä sähköllä, korotus on kaksi euroa kuukaudessa. Korotuksen osuus sähkönsiirrossa on noin 9 prosenttia, mutta KSS Verkon sähkönsiirron hinnat ovat vielä tämän jälkeen noin 19 prosenttia halvemmat kuin sähkönsiirron hinnat Suomessa keskimäärin. KSS Verkko investoi ensi vuonna sähköverkon valvontaan, peruskorjaukseen ja kehittämiseen noin 9 miljoonaa euroa. Investointeihin kuuluu 12 kilometrin pituinen kilovoltin voimajohto Korialta Sydänmaalle. KSS Verkko rakentaa tämän yhdessä kantaverkkoyhtiö Fingridin kanssa. Valmistuessaan voimajohto parantaa sähkönjakelun toimintavarmuutta Kouvolan keskustassa. KSS Verkko suunnittelee parhaillaan uutta sähköasemaa Anttilan kylään Kansikkaantien varteen Valkealassa. Hanke parantaa sähkönjakelua KSS Verkon toimialueen pohjoisosan yritys- ja yksityisasiakkaalle häiriötilanteen sattuessa. Hankkeessa rakennetaan uusi 110 kilovoltin voimajohto Multamäestä Kansikkaantielle. Alueella suurimpia sähkönkäyttäjiä on Vekaranjärven varuskunta. Kansikkaantien sähköaseman ja 110:n kilovoltin voimajohdon arvioidaan valmistuvan vuoden 2018 aikana. Myös Kymenlaakson Sähköverkko ilmoitti eilen nostavansa sähkön siirtohintaa. Korotusten taustalla on kantaverkkomaksut sekä verkkoinvestoinnit. Yhtiö myös ilmoitti aloittavansa yt-neuvottelut, jotka johtavat kuuden henkilön irtisanomiseen sekä muihin toimenpiteisiin, kuten toimintojen ulkoistamiseen ja tehtävien uudelleen järjestelyyn. Kymenlaakson Sähköverkko investoi vuositasolla noin 15 miljoonaa euroa. Yhtiön kehittämissuunnitelma ulottuu vuoteen 2028. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/11/25/KSS%20Verkko%20nostaa%20s%C3%A4hk%C3%B6nsiirron%20hintoja%20vuoden%20alusta%20%E2%80%94%20miljoonainvestoinnit%20suunnitteilla%20ensi%20vuodeksi/2016221529332/4