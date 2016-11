Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kettumäen kansanpuiston ensimmäinen vuosi on ollut kova — tarkoituksella Kettumäen kansanpuiston henkiinherättäminen on ollut iso urakka. Ensimmäisenä kesänä kävijöitä oli noin 12 000. — Olemme tehneet kovasti töitä ja kokeilleet erilaisia asioita, joista ihmiset voisivat olla kiinnostuneita. Nyt höllennämme tahtia ja katsomme, mitä toiminnoista kannattaa viedä eteenpäin. Olemme soutaneet kovaa ja nyt on aika asettaa airot veneeseen, katsoa mitä horisontissa näkyy ja minne tuuli venettä kuljettaa, Kettumäen kansanpuisto ry:n puheenjohtaja Tanja Kukkola muotoilee. Tulevaisuuden toiminnot riippuvat myös yhteistyökumppaneista ja rahoituksen järjestymisestä. Myös vapaaehtoisia tarvitaan. Tapahtumien järjestämisen ohella työsarkaa riittää rakennusten kunnostamisessa. Ainakin yhden talon pärekatto olisi hyvä saada kunnostetuksi, Kukkola kertoo. — Katto korjataan, jos rahaa siihen jostain saadaan. Kukkola korostaa, että Kettumäen kansanpuisto ei ole ilmainen julkinen palvelu. Hän toivoo, että vierailijat kävisivät paikalla vain sen aukioloaikoina. — Niin eläimet kuin täällä töitä tekevät vapaaehtoiset tarvitsevat työrauhan. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/11/25/Kettum%C3%A4en%20kansanpuiston%20ensimm%C3%A4inen%20vuosi%20on%20ollut%20kova%20%E2%80%94%20tarkoituksella/2016221525885/4