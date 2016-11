Uutinen

Kouvolan Sanomat: KooKoo isoilla muutoksilla Helsinkiin — molemmat maalivahdit poissa kokoonpanosta Jääkiekon Liigassa kolmannen ottelunsa neljän päivän aikana pelaava KooKoo on joutunut tekemään pikaisia muutoksia kokoonpanoonsa. Maalivahdit Leland Irving ja Samu Perhonen ovat kumpikin sivussa, kun KooKoo matkustaa perjantai-illaksi Helsinkiin HIFK:n vieraaksi. Maalivahtiosastoa paikkaamaan on kutsuttu Jyväskylän JYPistä Markus Ruusu. 19-vuotias Ruusu on pelannut lokakuussa JYPin maalilla kolme ottelua torjuntaprosentilla 91,92. Toiseksi maalivahdiksi KooKoo on nostanut taas oman A-juniorin Tomi Raution. KooKoo ei muiden seurojen tapaan kerro yksityiskohtia pelaajien loukkaantumista yksityisyyden suojaan vedoten. Perhosen nähtiin loukkaantuneen torstaina TPS-kotiottelun alkulämmittelyssä. Irving pelasi Palloseuraa vastaan koko ottelun. Kouvolalaismiehistön kokoonpanossa nähdään myös uusvanha hyökkääjä. Viime kauden jälkeen KooKoosta Tapparaan palannut Tomi Peltonen on hälytetty apuun. Peltonen on saanut tällä kaudella liigaminuutteja Tapparassa vain yhdessä ottelussa. Mestiksessä Lempäälän Kisassa hän on pelannut 20 ottelua tehoilla 6+10. Peltonen muistetaan Kouvolassa varsinkin siitä, että hän loisti Mestiksen pudotuspeleissä KooKoon mestaruusvuonna 2014. Peltonen valittiin tuolloin Mestiksen playoffien arvokkaimmaksi pelaajaksi. KooKoon hyökkääjistä loukkaantuneina ovat Josh Green, Toni Hyvärinen, Terry Broadhurst ja Mikko Alikoski. Tästä kvartetista Alikoski putosi pelistä pois torstaina, Broadhurst tiistaina Mikkelissä ja Green viime perjantaina Sport-pelin jälkeen. Hyvärinen on ollut poissa runsaat kaksi viikkoa saatuaan Jukurit-kotipelissä lämärin päähänsä. KooKoo voitti HIFK:n joukkueiden kauden ensimmäisessä keskinäisessä ottelussa syyskuussa Kouvolassa. Juha-Pekka Haataja teki jatkoajalla voittomaalin, kun KooKoo juhli numeroin 2—1. KooKoo on ollut tuloksellisesti vaisu kauden vierasotteluissaan (12 ottelua, 10 pistettä). Samaa voidaan sanoa sarjan suurimpiin ennakkosuosikkeihin lukeutuvan HIFK:n kotipelaamisesta (9 ottelua, 12 pistettä). Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/11/25/KooKoo%20isoilla%20muutoksilla%20Helsinkiin%20%E2%80%94%20molemmat%20maalivahdit%20poissa%20kokoonpanosta/2016221529171/4