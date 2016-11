Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolan yrittäjäpalkinnon voittanut Kirsi Lantta: Osaava työvoima avitti kasvuun Franchiseyrittäjä Kirsi Lantta sai perjantaina illalla Kouvolan Yrittäjien Vuoden 2016 yrittäjä -palkinnon. VMP Varamiespalvelu Kouvola, Plaudite Oy, franchiseyrittäjä Kirsi Lantta, mitkä ovat oman yrityksesi vahvuudet? Mitä pitää toisaalta parantaa? — Henkilöstöpalvelumme sopivat kaiken kokoisille yrityksille. Toimimme sekä yrittäjien että työnhakijoiden kanssa asiakaslähtöisesti ja olemme paikallinen toimija. Tunnemme toimialueen yrityksiä, yrityselämää ja työnhakijoita. — Julkisen työnvälityksen ja yksityisten toimijoiden saumatonta yhteistyötä voisi vielä kehittää. Kannan huolta nuorten työnsaannista, heidän työllistämiseensä pitäisi löytää keinoja. Mitä neuvoisit ihmiselle, joka vasta miettii oman yrityksen perustamista? — Täytyy olla henkisesti valmis siihen, että yrittäminen on usein työtä lähes 24/7, vastuullista ja monialaista toimintaa. Alkuvaiheessa kun ei pysty vielä palkkaamaan itselleen työvoimaa, yrittäjä tekee itse paljon erilaisia asioita. Tavoitteena pitää olla onnistuminen, eikä vain lähteä kokeilemaan. Pitää myös olla rohkeutta unelmien toteuttamiseen. Minkä kouluarvosanan antaisit Kouvolan kaupungille yrittäjän yhteistyökumppanina toimimisesta? — Minulla ei ole kovin paljon henkilökohtaista kokemusta tästä. En mielelläni perusta mielipidettäni yleiseen kuvaan, jossa arvosana ei ehkä ole niin hyvä. Näkisin, että kaupungilla on viime vuosina ollut yritystä parempaan yhteistyöhön alueen yrittäjien ja toimijoiden kanssa. — Arvostan myös sitä työtä mitä Kouvolan Yrittäjät tekee yrittäjien puolesta ja hoitaa suhteita kaupungin eri henkilöihin ja toimialoihin. Mikä yksittäinen päätös on ollut oman yrityksesi menestyksen kannalta ratkaisevin? — Olen palkannut hyvää ja osaavaa työvoimaa itselleni toimistolle. Tämä on ollut ratkaisevaa siinä, että yritys on lähtenyt kasvuun. Milloin viimeksi pidit lomaa, montako päivää putkeen? — Pidin viime viikolla kolme päivää lomaa. Olin hiihtämässä Vierumäellä. Olen pyrkinyt siihen, että saan myös vapaata aikaa itselleni. Tämä on yksi syy, miksi olen palkannut toimistolleni työntekijöitä. Olen ollut pian kymmenen vuotta yrittäjänä, enkä olisi näin vireänä ilman lomia. Lue koko uutinen:

