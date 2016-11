Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolassa jaettiin perjantaina iso liuta yrittäjäpalkintoja Kouvolan yrittäjäjuhlassa kaupungintalolla jaettiin perjantai-iltana viisi palkintoa. Kouvolan yrittäjien vuoden yrityksenä palkittiin Kirsi Lantan vetämä henkilöstövuokrausyritys Plaudite Oy. Valkealan vuoden yrityspalkinnon sai Mika ja Kari Rahkosen vetämä Kymen Granite, joka on erikoistunut graniitin louhintaan ja jalostukseen. Kouvolan kaupungin yrityspalkinnon pokkasi rakennusneuvos Veli Hyyryläinen, joka johtaa elementtirakentamiseen erikoistunutta Elementit-E:tä. Kaupunginhallituksen elinkeinojaoston päätöksen kriteereinä olivat muun muassa uusien työpaikkojen luominen ja liiketoimintaa kasvattavien tuotteiden aikaansaaminen menestyksekkäästi. Myös nuoria yrittäjiä muistettiin ansiokkaasta yrittämisestä. Kouvolan vuoden nuori yrittäjä on valokuvausliike FotoMonzan Jyri Seppälä. Valkealan vuoden nuori yrittäjä on Kymen Septech Oy:n Riku Seppä. Yritys muun muassa huoltaa kilpa-autoja ja myy autourheilussa tarvittavia varaosia ja tarvikkeita. Tämän vuoden yrityspalkinnot on nyt jaettu yhtä lukuun ottamatta. Kuusankosken yrittäjäjuhla järjestetään 5. joulukuuta. Hyyryläisen, Lantan ja Rahkosten haastattelut löytyvät alla olevista linkeistä. Lue koko uutinen:

