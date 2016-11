Uutinen

Kouvolan Sanomat: Lintuinfluenssa aiheuttaa toimenpiteitä nyt koko maassa: kaikki siipikarja pidettävä sisällä Siipikarja on pidettävä sisätiloissa joulukuun alusta toukokuun loppuun asti koko maassa Ahvenanmaalla torstaina todetun lintuinfluenssan takia, määräsi maa- ja sisätalousministeriö perjantaina. Toimella yritetään estää siipikarjaa pääsemästä kosketuksiin luonnonvaraisten lintujen kanssa. Ahvenanmaalta löydetty virus varmistui perjantaina samaksi H5N8-tyypiksi, joka on levinnyt syksyllä Euroopassa. Sisälläpitomääräys on aiemmin ollut voimassa maaliskuun alusta alkaen, mutta nyt kautta on aikaistettu Euroopassa luonnonlintujen välityksellä levinneen epidemian takia. Ministeriön mukaan tämän syksyn aikana Euroopassa on ollut tavanomaista enemmän vakavaan sairastumiseen johtavaa eli korkeapatogeenista lintuinfluenssaa sekä luonnonvaraisissa linnuissa että siipikarjassa. Maa- ja metsätalousministeriön neuvottelevan virkamiehen Katri Levosen mukaan lintuinfluenssa saattaa hyvinkin levitä Ahvenanmaalta myös manner-Suomen puolelle. — Kyllä se riski on olemassa. Toistaiseksi tautia on kuitenkin tavattu vain meren äärellä esimerkiksi Tanskan salmissa, jossa se on levinnyt aika ikävästi, hän sanoo. Huolta lintuinfluenssan tarttumisesta eläimistä tai ruuasta ihmisiin ei Katri Levosen mukaan tarvitse tuntea. — Mitään syytä ei myöskään ole välttää kananmunien tai siipikarjan lihan syömistä. Niiden välityksellä viruksen ei ole koskaan havaittu tarttuneen ihmiseen. Lisäksi siipikarjatilojen valvonta on tiukkaa, joten sairastuneen linnun lihaa ei pääse myyntiin. Juttu Helsingin Sanomien sivulla Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/11/25/Lintuinfluenssa%20aiheuttaa%20toimenpiteit%C3%A4%20nyt%20koko%20maassa%3A%20kaikki%20siipikarja%20pidett%C3%A4v%C3%A4%20sis%C3%A4ll%C3%A4/20161799/4