Uutinen

Kouvolan Sanomat: Musta perjantai on täällä — tarvitaanko sitä? Kerro kommenttisi Amerikasta Suomeen tullut joulukaupan käynnistäjä Black Friday, Musta perjantai, on alkanut myös Kouvolassa. Kävimme katsomassa kauppakeskus Veturin aamupäivää. Hieman hiljaista vielä oli, mutta osa liikkeistä on satsanut pidennettyyn aukioloon ja illan tarjouksiin. Miten on, tarvitaanko Mustaa perjantaita Suomessa vai pitäisikö se ajoittaa esimerkiksi verenpalautuspäiväksi, joka tänä vuonna on ensi tiistaina? Yhdysvalloissa Black Fridayta vietetään Kiitospäivän jälkeisenä arkipäivänä. Se käynnistää samalla sikäläisen joulukaupan. Kerro kommenttisi ja kokemuksesi Kouvolan Mustasta perjantaista. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/11/25/Musta%20perjantai%20on%20t%C3%A4%C3%A4ll%C3%A4%20%E2%80%94%20tarvitaanko%20sit%C3%A4%20Kerro%20kommenttisi/2016221528979/4