Kouvolan Sanomat: Päivähoito-oikeuden rajaaminen vähensi työvoimaa kymmenillä Päivähoito-oikeuden rajoittaminen tuo Kouvolalle säästöjä ainakin sitä kautta, että henkilökuntaa tarvitaan vähemmän. Työntekijämäärä on vähentynyt kymmenillä, sanoo varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö Helena Kuusisto. — Vakinaista henkilökuntaa ei ole vähennetty, mutta määräaikaisia ja tilapäisiä työntekijöitä on vähemmän. Tarkemmin säästöjen suuruutta on mahdollista arvioida vasta myöhemmin kun vertailutietoa saadaan muutamaa kuukautta pidemmältä ajalta. Varhaiskasvatusta koskeva lakimuutos tuli voimaan elokuun alussa. Se rajasi alle esikouluikäisten lasten päivähoito-oikeuden 20 tuntiin, jos vanhemmista vähintään toinen on kotona. Rajaus otettiin Kouvolassa käyttöön sellaisenaan, ja muutos koski noin 200:aa lasta. Kaupunki laski viime kesänä, että Kouvolan kohdalla säästöt voisivat olla noin 290 000 euroa vuodessa. Sen suuruisiin säästöihin ei Kuusiston mukaan kuitenkaan päästä. Säästöä vähentää se, että hallinnossa ja päiväkotien johdossa työmäärä on lisääntynyt, kun ryhmiä on jouduttu järjestelemään uudelleen. Lue koko uutinen:

