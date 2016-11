Uutinen

Kouvolan Sanomat: Palkittua Kymen Granitea pyörittävät isä ja poika Kymen Graniten yrittäjät Mika ja Kari Rahkonen, mitkä ovat yrityksenne vahvuudet? Mitä pitää toisaalta parantaa? — Yrityksellä on useampi tukijalka. Haapalan ja Ummeljoen louhimoilla suoritettavasta tarvekivilouhinnasta tulevat kiviblokit myydään oman käytön lisäksi Puolaan, Liettuaan ja Latviaan. Louhinnasta muodostuva sivukivi jatkojalostetaan erilaisiksi pihakivituotteiksi pihakivitehtaallamme Haapalassa. Pihakivimyymälämme palvelee sekä kuluttaja- että yritysasiakkaita. Myymälästämme löytyy valikoima graniittipihakivituotteista betonikivituotteisiin. Asennuspalvelut kattavat pihatyöt pienistä jutuista isoihin kaiken kattaviin kokonaisurakoihin. Lisäksi omalla murskaus- ja kuljetuskalustolla pystymme palvelemaan maanrakennus puolen asiakkaita luotettavasti, Mika Rahkonen kertoo. — Suurin haasteemme on toiminnan kausiluontoisuus. Mitä neuvoisitte henkilölle, joka vasta miettii oman yrityksen perustamista? — Yrittämään vaan, jos on hyvä liikeidea. Minkä kouluarvosanan antaisitte Kouvolan kaupungille yrittäjän yhteistyökumppanina toimimisesta? — Kahdeksan. Kaupunki on meille merkittävä ja tärkeä yhteistyökumppani. Mikä yksittäinen päätös on ollut yrityksenne menestyksen kannalta ratkaisevin? — Ehdottomasti se, kun Mika tuli mukaan toimintaan vuonna 2009. Sen jälkeen on ollut riittävästi voimavaroja kehittää ja kasvattaa yritystä yhdessä. Mika hoitaa myyntipuolta ja hänellä on projektien kokonaisvastuu. Itse olen lähinnä tuotantopuolella louhimoilla ja tehtaalla, Kari Rahkonen kertoo. Milloin viimeksi piditte lomaa, montako päivää putkeen? — Molemmat ehtivät lomailemaan silloin tällöin. Yrittäjäpalkinto luovutetaan perjantaina 25. marraskuuta pidettävässä Yrittäjämiitti 2016 -juhlassa. Sen järjestävät yhdessä Kouvolan Yrittäjät ja Valkealan Yrittäjät. Juhlassa palkitaan Kouvolan kaupungin yrittäjäpalkinnolla Elementit E Oy, Veli Hyyryläinen. Kouvolan Yrittäjien Vuoden nuori yrittäjä -palkinnon saa FotoMonzan Jyri Seppälä ja Kouvolan vuoden yritys -palkinnon Plaudite Oy:n Kirsi Lantta. Valkealan Yrittäjien Valkealan vuoden nuori yrittäjä -palkinto luovutetaan Septech Oy:n Riku Sepälle. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/11/25/Palkittua%20Kymen%20Granitea%20py%C3%B6ritt%C3%A4v%C3%A4t%20is%C3%A4%20ja%20poika/2016221530063/4