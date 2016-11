Uutinen

Kouvolan Sanomat: Posti alkaa ulkoiluttaa vanhuksia Posti jatkaa uusien palveluiden lanseeraamista. Kesän aikana asiakkailleen ruohonleikkauspalveluita myynyt yhtiö alkaa tarjota vanhuksille Ulkoilukaveri-nimeä kantavaa palvelua tiistaisin ja torstaisin. Postin ulkoilukaverin voi tilata seurakseen sovittuna aikana kerran tai kaksi viikossa puolen tunnin tai tunnin ajaksi kerrallaan. — Tavoitteemme on tuoda vireyttä ja juttuseuraa ikääntyneen asiakkaan arkeen. Ulkoilukaveri on tukemassa asiakasta ylläpitämään omaa liikuntakykyään. Posti toimii maanlaajuisesti, ja meillä on pitkä kokemus vanhusten ateriakuljetuksista ja asiakkaiden luottamuksellisesta kohtaamisesta. Tälle osaamiselle on luontevaa rakentaa arjen kotipalveluita, Kotipalveluiden johtaja Petri Kokkonen sanoo Postin tiedotteessa. Ulkoilu kaverin kanssa tapahtuu Postin mukaan asiakkaan ehdoilla ja tämän määräämää reittiä ja vauhtia. Palveluun valitut työntekijät saavat toimintaan Ulkoilukaveri-koulutuksen. Ulkoilukaveri on jo tilattavissa Postin verkkosivuilta. Myynnissä on erilaisia sarjalippuja. Neljä puolen tunnin vierailua maksaa 69 euroa. Lue koko uutinen:

