Uutinen

Kouvolan Sanomat: Vannetukku avasi jättimyymälänsä — tavoitteena 50 prosentin kasvu vuosittain Vannetukun uusi renkaiden ja vanteiden jättimyymälä Kouvolan Hitsaajantiellä on avattu. Noin 9 000 neliön myymälä toimii myös nouto- ja asennuspisteenä. Myynnissä on myös korjaamokoneita. Samalla tontilla sijaitsee Suomen suurin rengas- ja vannevarasto. Lähitulevaisuudessa valmistuu vielä isoja halleja, joihin mahtuu noin 300 000 rengasta ja vannetta. — Uskomme, että venäläiset asiakkaat löytävät uudet Kouvolan myymälätilat. Haemme kasvua idän markkinoilta kuten myös Ruotsista ja Norjasta sekä muualta Euroopasta, kertoo Vannetukun toimitusjohtaja Jukka Heiskanen tiedotteessa. Heiskasen mukaan Vannetukun liiketoiminnan ytimenä ovat jättimyymälästä huolimatta edelleen jälleenmyyjät ympäri Suomea. Vannetukku haluaa vahvistaa asemaansa erityisesti talvirengasmarkkinoilla. Tavoitteena on kasvaa joka vuosi 50 prosenttia. — Kasvua saadaan valtaamalla markkinaosuutta ja laajentamalla tuotevalikoimaa. Kuorma-autojen renkaissa on kasvunvaraa sekä juuri aloittamassamme OTR-renkaissa eli raskaissa maansiirtorenkaissa. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/11/25/Vannetukku%20avasi%20j%C3%A4ttimyym%C3%A4l%C3%A4ns%C3%A4%20%E2%80%94%20tavoitteena%2050%20prosentin%20kasvu%20vuosittain/20161793/4