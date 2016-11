Uutinen

Kouvolan Sanomat: Yksi luokkahuone yhteen elementtiin oli iso loikka rakennusyritys Elementit-E:lle Veli Hyyryläisen vetämä Elementit-E sai tänä vuonna Kouvolan kaupungin yrityspalkinnon. Elementit-E:n yrittäjä Veli Hyyryläinen, mitkä ovat oman yrityksesi vahvuudet? Mitä pitää toisaalta parantaa? — Vahvuus on tällä hetkellä se, että kotimainen puumateriaali on pienessä nosteessa rakennusmaailmassa. Olemme kehittäneet tuotettamme tosi paljon siihen suuntaan, että pystyisimme tekemään rakennuksesta mahdollisimman paljon tehtaassa sisätiloissa. — Toisaalta meillä on vielä paljon parannettavaa tuotteessa. — Joku kirjanpitäjä sanoi minulle, että kun yhtiön ympäriltä puretaan rakennustelineet pois, yritys on tuomittu kuolemaan. Olen yrittänyt pitää huolen siitä, että koko ajan on kasvu- ja kehittämisajatuksia. Mitä neuvoisit ihmiselle, joka vasta miettii oman yrityksen perustamista? — Ei pidä miettiä liian kauan. Jos yritysajatus tulee päähän, pitää toimia heti. Kun alkaa miettiä, tulee varovaisuutta, ja sen voi sitten jo melkein unohtaa. Rohkeutta pitää olla, mutta ei tyhmänrohkeutta. Minkä kouluarvosanan antaisit Kouvolan kaupungille yrittäjän yhteistyökumppanina toimimisesta? — Vaikea kysymys, kun sama taho on jakamassa palkintoa. Monesti sanotaan, että ruokkivaa kättä ei pidä ainakaan heti purra. — Sanoisin, että yrittäjien ja kaupungin välinen ilmasto on ollut aika heikkokin ja odotuksetkin ovat laskeneet. Tällä hetkellä seitsemän puoli plus, eli nousevassa trendissä mennään. Kouvolan kaupungin organisoituminen on ollut varmaankin se vaikein kuvio. Kun monta kuntaa yhdistyi, monta asiaa jäi hoitamatta. Ne jäivät piilevänä ongelmana kytemään kaupungin organisaatioon. Mikä yksittäinen päätös on ollut oman yrityksesi menestyksen kannalta ratkaisevin? — Iso loikka on ollut koulujen rakentamisen kehittämisessä. Noin 60 neliön luokkahuone on tehty yhteen elementtiin. Oli iso asia kehitellä se, ja se on samalla tuonut meille kovasti lisäkauppoja. — Se tapahtui viime vuonna. Mietiskelin, että jos yksi luokkahuone pystytään tekemään yhteen tilaelementtiin, me säästämme ja nopeutamme työtä sekä parannamme lopputyön laatua. Pystymme jatkossakin tarjoamaan kouluja nopealla aikataululla. Milloin viimeksi pidit lomaa, montako päivää putkeen? — Reilu viikko sitten tulimme vaimon kanssa kahden viikon lomalta Malediiveilta. Se oli sellainen kerran elämässä -kokemus. Lue koko uutinen:

