Uutinen

Kouvolan Sanomat: Yle: Poksin päivystysleikkaukset saattavat siirtyä myös Lahteen Kouvolan kaupunki on pyytänyt Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymältä arviota siitä, paljonko päivystysleikkausten hoitaminen Lahdessa maksaisi ja miten päivystysaikainen kirurgia olisi hoidettavissa siellä. Pohjois-Kymen sairaalassa on pula kirurgian erikoislääkäreistä. Aiemmin on kerrottu aikeista siirtää päivittäin kolmesta viiteen Poksin päivystysleikkauspotilasta siirretään Kymenlaakson keskussairaalaan Kotkaan. Nyt tavoitteena on, että päivystysleikkaukset siirtyvät Poksista Kotkaan tai Lahteen helmikuun alussa. Kaavailuista Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kanssa kertoi ensimmäisenä Yle. Aikuisväestön lautakunta päättää päivystyskirurgian siirrosta joulukuussa. — Laskemme kustannukset ja selvitämme toiminnalliset vaikutukset. Avaamme asiaa Carean osalt,a ja jos Päijät-Hämeestä saadaan hinta-arvio, niin sekin lautakunnalle kerrotaan, Sanoo Kouvolan hyvinvointipalvelujen johtaja Arja Kumpu Ylen haastattelussa. Lue koko uutinen:

