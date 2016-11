Uutinen

Kouvolan Sanomat: Elimäkeläissyntyisen Petri Luukkaisen Tavarataivaasta tosi-tv-sarja — osallistujia etsitään Elimäellä syntynyt ja Kouvolassa koulunsa käynyt Petri Luukkainen sai vuonna 2013 huomiota dokumenttielokuvallaan Tavarataivas, jossa hän pani kerralla elämänsä uusiksi. Luukkainen laittoi kaikki omistamansa tavarat varastoon ja salli itsensä noutaa niitä yhden päivässä. Ensimmäisenä aamuna hän haki pitkän takin alastoman vartalonsa peitoksi. Elokuva kasvoi kansainväliseksi ilmiöksi. Siitä kehitettiin sittemmin tosi-tv-formaatti, jossa osallistujat kokeilevat elämää ilman omaisuutta. Ohjelmaa on tuotettu Tanskassa, Ruotsissa, Yhdysvalloissa, Englannissa, Espanjassa ja Saksassa. MTV on nyt tuomassa ohjelmaa Suomeen nimellä Riisutut ja etsii osallistujia. Kuvaukset on tarkoitus järjestää helmikuussa 2017. Lisätietoja löytyy täältä. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/11/26/Elim%C3%A4kel%C3%A4issyntyisen%20Petri%20Luukkaisen%20Tavarataivaasta%20tosi-tv-sarja%20%E2%80%94%20osallistujia%20etsit%C3%A4%C3%A4n/20161801/4