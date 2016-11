Uutinen

Kouvolan Sanomat: Hirvonen komeasti neljäs maailmancupin avauksessa Jyväskyläläinen Eero Hirvonen antoi heti yhdistetyn maailmancupin avauksessa lauantaina tuhdin näytön Lahden MM-valintoja varten. Hirvonen, 20, järjesti Rukan päivän suurimman suomalaisyllätyksen sijoittumalla neljänneksi kauden ensimmäisessä mc-osakilpailussa.Hirvonen lähti hiihto-osuudelle kolmantena ja putosi kokeneitten mc-jyrien puristuksessa vain pykälän.— En ihan tuollaista kisaa itselleni uskonut tälle päivälle. Hiihto kulki hyvin, ja hyppy oli hyvä. Upea fiilis on tällä hetkellä, Hirvonen sanoi.Torstain lehdistötilaisuudessa Hirvonen totesi, että hänen edellisen viikonlopun yllättävästä Suomen mestaruudestaan ei kannata vetää ”hirveitä” johtopäätöksiä.Entä tämän jälkeen?— Kyllä sen verran voi vetää johtopäätöksiä, että kun kaikki on kohdallaan ja onnistuu, aineksia on tällaisiin kisoihin.Viime kaudelta Hirvosella oli takanaan kymmenkunta mc-starttia, ja paras sijoitus oli 25:s.Kisan voitti Saksan Johannes Rydzek ennen maanmiestään Eric Frenzeliä, joka viime kaudella voitti maailmancupin kokonaiskilpailun.Kolmanneksi sijoittunut Norjan Jørgen Graabæk tuli maaliin 2,5 sekuntia ennen Hirvosta.— Suoraan sanottuna ei osaa tällä hetkellä harmittaa, että kolmas sija oli lähellä, Hirvonen sanoi. Lue koko uutinen:

