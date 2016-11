Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kaksi mökkiä pakkolunastetaan Vekaranjärvellä — meluntorjuntaan meni yli 2,3 miljoonaa euroa Puolustusministeriö hakee lunastuslupaa ampumaradan melualueelle jääville mökeille. Neuvotteluiden kariutuminen johti poikkeukselliseen menettelyyn. Karjalan prikaatin ampumaradan melualueella Vekaranjärvellä sijaitsevan kahden kiinteistön omistajat eivät anna periksi. Mökkien omistajat antoivat rukkaset puolustusvoimien ostotarjouksille. — Niin siinä valitettavasti kävi. Tämä on erittäin harmillista ja harvinaista. Vekaranjärvellä käynnistetty pakkolunastus on ainutlaatuinen, yhdyskunta- ja ympäristöyksikön johtaja Matias Warsta puolustusministeriöstä sanoo. Puolustusvoimille pakkolunastus on kiusallinen toimi. — Kaikin keinoin pyrimme löytämään vapaaehtoisuuteen perustuvan ratkaisun, mutta ratkaisua ei löytynyt. Tämä on ensimmäinen kerta, että melumääräykset ovat niin ankarat, ettemme voineet tätä millään teknillisillä toimenpiteillä välttää. Yhdeksän Vekaranjärvellä sijaitsevaa mökkiä jäi lopulta ampumaradan melualueelle. Niiden pihoilla melutaso nousi yli 65 desibelin. Vaasan hallinto-oikeus velvoitti keväällä 2013 Karjalan prikaatia vähentämään melutason alle 65 desibelin. Puolustusvoimat kertoo investoineensa runsaat 2,3 miljoonaa euroa meluntorjuntaa suitsineisiin rakenteisiin. — Ampumaradan melualueella olevien mökkien lukumäärää saatiin vähennettyä 12 kiinteistöllä. Meluntorjuntatoimenteiden jälkeen alueelle jääneistä yhdeksästä mökistä seitsemän saatiin hankittua vapaaehtoisilla kaupoilla. Nämä kaksi ovat nyt lunastusmenettelyssä. Kymenlaakson OP-Kiinteistökeskuksen suorittamaan arvioon perustuen mökkien käyvät kauppahinnat olisivat 130 000 ja 80 000 euroa. Lopullisen korvaustason määrittelee lunastustoimikunta. Mökit on tarkoitus lunastaa Metsähallituksen hallintaan ja puolustusvoimien käyttöön. Lue koko uutinen:

