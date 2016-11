Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolassa on lakkautettu 20 peruskoulua vuosikymmenen aikana Koulujen lakkautukset näyttävät kiihtyneen viime vuosien aikana Kymenlaaksossa. Tilastokeskuksen mukaan Kymenlaaksossa on lakkautettu kymmenessä vuodessa 30 peruskoulua. Samassa ajassa oppilasmäärä on vähentynyt 3 000:lla. Vähennyksistä kaksi kolmasosaa osuu Kouvolaan, jossa on lakkautettu 20 peruskoulua kymmenen vuoden aikana. Nyt peruskouluja on 35. Lakkautusten ensimmäinen aalto alkoi vuonna 2005. Toinen alkoi vuonna 2011. Viimeksi Kouvolassa on suljettu peruskouluja elokuussa 2015, jolloin lakkautettiin Tirvan, Ratulan ja Selänpään alakoulut. Vuonna 2006 Kymenlaaksossa oli toiminnassa 114 peruskoulua ja tänä vuonna enää 84. Oppilaita oli kymmenen vuotta sitten 19 000 ja tänä vuonna 16 100. Kouvolan vuoden 2017 talousarviossa lasten ja nuorten palveluiden tavoitteena on optimaalisen kouluverkon rakentaminen kaudella 2017—2019 . Vuonna 2017 suurin yksittäinen kouluverkkoa koskeva asia on Kouvolan eteläisen kouluverkon muutokset. — Anjalan koulun tilanne on isoin kouluja koskeva asia. Tämä päätös koskettaa samalla myös Inkeroisia, Ummeljokea ja Myllykoskea. Kouluverkkoa on tarkoitus tiivistää, lasten ja nuorten palvelujen johtaja Ismo Korhonen kertoo. Tiivistäminen voi tarkoittaa koulujen lakkautuksia. Anjalan kouluasiaan Korhonen puolestaan toivoo päätöstä vuoden 2017 aikana. — Silloin toimenpiteet saataisiin käynnistettyä vuoden 2018 aikana. Anjalan koulutilanteen ratkaisemiseksi on muutamakin reitti. Rakentaa uusi koulu Anjalan vanhan koulun tilalle, peruskorjata esimerkiksi sisäilmaongelmasta kärsivä nykyinen koulu tai laajentaa nykyisiä väistötiloja. Koululaisten määrä on Korhosen mukaan laskenut tasaisesti pohjoisella ja eteläisellä alueella. Vuonna 2009 peruskoululaisia oli 8 575, kun tänä vuonna luku on 7 534. Ainoastaan keskisen alueen oppilasmäärät ovat pysyneet paikoillaan. Pohjoiselle ja keskiselle alueelle ei ole tulossa perusopetukseen suuria hankkeita vuoden 2017 aikana. — Keskisellä ja pohjoisella alueella on tulossa mahdollisesti hallinnollisia yhdistämisiä, jotka eivät näy arjen koulunkäynnissä. Koulujen määrässä on tapahtunut kaksi isompaa pudotusta viimeisen kymmenen vuoden aikana. Vuonna 2005 alkoi koulujen väheneminen, ja jälleen vuonna 2011. Vuoden 2005 vähennyksen syylle Korhosella ei ole tarkkaa kuvaa. — Vuoteen 2011 osui uuden Kouvolan ensimmäinen perusopetuksen kouluverkon harvennus. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/11/26/Kouvolassa%20on%20lakkautettu%2020%20peruskoulua%20vuosikymmenen%20aikana/20161797/4