Kouvolan Sanomat: Omatoimikirjaston käyttö on helppoa, lupaa kirjaston henkilökunta Kaikista Kouvolan lähikirjastoista tulee omatoimikirjastoja vuoteen 2020 mennessä. Muutos on jo toteutunut Haanojan, Inkeroisten ja Elimäen kirjastoissa. Maalis-huhtikuussa vanavedessä seuraavat Jaala ja Myllykoski. Kouvolan kirjastotoimenjohtaja Selja Kunttu arvelee, että Jaalan ja Myllykosken jälkeen omatoimisiksi muuttuvat Valkeala ja Koria. Tarkkaa ajankohtaa hän ei vielä tiedä. Kouvolan pääkirjasto ja Kuusankosken kirjasto pysyvät jatkossakin henkilökunnan miehittäminä. Normaalin aukioloaikansa lisäksi pääkirjasto on auki arkiaamuisin yhdeksästä kymmeneen omatoimisille asiakkaille. Omatoimikirjastojen yleistyminen on seurausta Kouvolan aikuisväestön lautakunnan asettamista säästötavoitteista. Lautakunta linjasi keväällä, että kirjastojen on säästettävä 600 000 euroa henkilöstö- ja muista kuluista vuoteen 2020 mennessä. Kuntun mukaan suurin osa säästöstä on etsittävä nimenomaan henkilöstöstä. Siksi hän ei voi luvata, että henkilökohtaista palvelua jatkossa saisi yhtä monta tuntia kuin nykyään. Se, että jokin lähikirjasto jäisi kylmäasemaksi, jossa ei koskaan olisi kirjastovirkailijaa paikalla, ei Kuntun mukaan tule kyseeseen. Omatoimikirjastoihin on kirjastotoimenjohtajan mukaan suhtauduttu hyvin sekä asiakas- että henkilökunnassa. Sen enempää Kuntun kuin Kuikankaan korviin ei ole kantautunut järjestyshäiriöitä. — Korkeintaan jotain pientä teknistä säätöä on ollut, Kunttu sanoo. Omatoimikirjastoiksi siirtyminen tarkoittaa, että jatkossa lähikirjastoissa voi asioida henkilökohtaisten palveluaikojen lisäksi omatoimisesti myös viikonloppuina sekä päivittäin varhain aamulla tai myöhään illalla. Jaalan kirjaston kirjastovirkailijan Elina Kuikan mukaan asiakaskunnassa on kahta ilmaa: toiset toivottavat omatoimikirjaston tervetulleeksi ja toisia asia vielä epäilyttää siksi, että palautus ja lainaaminen on omatoimiaikana hoidettava itse. — Se ei ole vaikeaa, Kuikka lupaa. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/11/26/Omatoimikirjaston%20k%C3%A4ytt%C3%B6%20on%20helppoa%2C%20lupaa%20kirjaston%20henkil%C3%B6kunta/2016221528797/4